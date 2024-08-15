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Лаутербах в больнице: не позволит дом затонуть

Федеральный министр здравоохранения призывает к реформе финансирования больниц. Во время визита в больницу в северном Бранденбурге он хочет вселить оптимизм.

 and  Vladimir Milov
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Министр здравоохранения Германии Ляuterбах защищает реформу здравоохранения от опасений.
Министр здравоохранения Германии Ляuterбах защищает реформу здравоохранения от опасений.

- Лаутербах в больнице: не позволит дом затонуть

Министр здравоохранения Карл Лаутербах защитил свою спорную реформу больниц, несмотря на опасения, и пообещал поддержку клинике Вилли Брандта в Эберсвальде во время визита. Специализированная больница идеально подходит для реформы, сказал политик от СДПГ в Эберсвальде. Тем не менее, важно, чтобы клиника, которая в настоящее время работает с убытками, могла выжить до реформы. "Мы не допустим, чтобы это здание рухнуло", - сказал Лаутербах. В переходный период больницам будут предоставлены средства. "Для этого может даже потребоваться повысить взносы страховых компаний".

Клиника Вилли Брандта в Эберсвальде имеет enormous значение для снабжения региона, особенно в области лечения опухолей, травм и инсультов, согласно Лаутербаху. Клиника с около 450 койками лечит пациентов из районов Барним и Укермарк, а также из частей района Маркиш-Одерланд, согласно собственным заявлениям.

Клиника делает хорошую работу, но получает слишком мало случаев, потому что они все еще выполняются в близлежащих больницах, сказал Лаутербах. Высокоспециализированные лечения могут быть выполнены лучше в специализированных клиниках. В будущем, небольшие больницы будут открыты для амбулаторного лечения.

"Кто блокирует или задерживает реформу, рискует, что больницы обанкротятся", - сказал Лаутербах. Чем быстрее будет реализована реформа, тем больше больниц сможет выжить.

Плановые законы направлены на снижение финансового давления и установление единых стандартов качества. Для этого возмещение будет изменено на фиксированные ставки за случаи лечения. В будущем больницы получат 60 процентов возмещения уже за поддержание определенных предложений. Финансирование страховыми компаниями будет основываться на более точно определенных "группах производительности", которые также устанавливают минимальные требования.

"Однако я смотрю на планы реформы с большой озабоченностью", - сказал Михаэль Якоб, генеральный директор ассоциации земельных больниц, в противоположность этому. "Мы знали уже много лет, что перемены неизбежны, теперь мы прямо в середине них", - объявила больница в Эберсвальде перед визитом министра.

По данным Министерства здравоохранения, в Бранденбурге есть 54 больницы в 66 местах. В 1990 году их было 73.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах подчеркнул решающую роль клиники Вилли Брандта в Эберсвальде в лечении рака, травм и инсультов, учитывая высокий спрос на пациентов из окружающих районов. Любое препятствие или задержка в инициативе реформы больниц, по словам Лаутербаха, может привести к финансовой нестабильности и потенциальному закрытию многих больниц по всей Германии.

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