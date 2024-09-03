Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Лаутербах обеспечивает помощь для исключительно специализированных медицинских учреждений

Хотя они могут не соответствовать логике реформы больниц, они значительно способствуют. Министр здравоохранения Лаутерах стремится оказать помощь специализированным healthcareceedadecilities, таким как Евангелическая больница Alsterdorf.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Министр здравоохранения федерального правительства Л majeurshbert планирует усилить...
Министр здравоохранения федерального правительства Л majeurshbert планирует усилить охрану-objectivesно-ориентированных заведений, таких как Евангелическая больница Альстердорф, с помощью реформ здравоохранения.

- Лаутербах обеспечивает помощь для исключительно специализированных медицинских учреждений

Специализированные клиники, выходящие за рамки стереотипов обычных больниц, такие как Евангелическая больница Альстердорф, обслуживающая пациентов с сложными физическими и психологическими проблемами, заслуживают признания и поддержки. "Мы не можем и не будем оставлять эти жизненно важные медицинские учреждения. Высокоспециализированные больницы, подобные Альстердорфу, должны быть усилены в результате реформы больниц", - заявил политик от СДПГ Карл Лаутербах во время своего визита в больницу.

Евангелическая больница Альстердорф со своими уникальными чертами выходит за рамки ожиданий типичных реформ больниц, так как не соответствует предварительно установленным стандартам уровней и групп производительности, признал Ульрих Шейбель, медицинский директор Евангелической фонда Альстердорф. Тем не менее, он подчеркнул: "Евангелическая больница Альстердорф не только преуспевает как поставщик услуг для людей с сложными ограничениями, но и служит маяком и образцом для других медицинских учреждений". Финансовая стабильность необходима "для продолжения выполнения нашей уникальной миссии по уходу за этими особыми пациентами в будущем".

Евангелическая больница Альстердорф, академическая больница, связанная с Университетом Гамбурга, играет значительную роль в медицинском и сестринском уходе за людьми с ограничениями. В 2020 году она первой в стране подписала соглашение о качестве для улучшения стационарной помощи. Как клиника по лечению эпилепсии и центр инклюзивной медицины, она сотрудничает с Университетской клиникой Гамбург-Эппендорф (UKE) и Католической детской больницей Вильгельмштафт, имея самую большую в стране мониторинговую единицу по эпилепсии.

Сенатор по социальным вопросам Гамбурга, Мелани Шлотцауэр (СДПГ), назвала больницу национальным флагманом инклюзивной медицины, одновременно предоставляя передовой уход тем, кто страдает от эпилепсии, практикуя здоровый образ жизни и внося вклад в местные медицинские услуги. "Специализированные клиники, подобные Евангелической больнице Альстердорф, несомненно, должны учитываться при разработке реформы больниц", - предложила Шлотцауэр.

Несмотря на расположение в Германии, Евангелическая больница Альстердорф уникально выделяется в секторе здравоохранения. Ее выдающиеся достижения и специализированные услуги, такие как клиника по лечению эпилепсии и центр инклюзивной медицины, делают необходимым включение этой больницы в дискуссии о реформе больниц в стране.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
На inicialном слушании в Районном суде Франкфурта подсудимый, обвиняемый в убийстве своей супруги,...
Федеральные земли Германии

Судебное разбирательство, связанное со смертельным ножевым поражением женщины.

Заявляют, что человек якобы плохо обращался со своей семьей в течение длительного времени. Его супруга в конечном итоге решила уйти от него, а он,якобы, смертельно ранил ее в присутствии их младенца.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Отказывается сотрудничать с АФД: Роберт Крумбах, председатель BSW в Бранденбурге
Федеральные земли Германии

Лидер БСВ открыт для изучения запрета на АФД.

До предстоящих выборов земель, отделение Brandenburgской земли (БЗС) партии решительно дистанцируется от Альтернативы для Германии (АфД). Лидер земли, Крумбах, высказывает своё мнение по вопросу возможного запрета АfД.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Были выявлены аномалии в бюллетенях по почте в Дрездене, что вызвало расследование предполагаемой...
Политика

Исследование предполагаемого избирательного мошенничества в Саксонии: какое значение имеет этот вопрос?

Анонимные группы вмешивались в избирательные документы во время голосования в Saxony. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют потенциальные случаи манипулирования выборами. Подробнее об отдельных событиях и их частоте.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.
Экономика

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей Неожиданное прекращение экологических стимулов привело к снижению продаж электромобилей в Германии. Федеральное правительство, похоже, стремится обратить эту тенденцию вспять и стимулировать продажи. Проблемы у Volkswagen, возможно, также способствовали этому решению. Министр экономики Роберт Хабек объявил о новых налоговых льготах для электромобилей. "Мы

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно