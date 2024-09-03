- Лаутербах обеспечивает помощь для исключительно специализированных медицинских учреждений

Специализированные клиники, выходящие за рамки стереотипов обычных больниц, такие как Евангелическая больница Альстердорф, обслуживающая пациентов с сложными физическими и психологическими проблемами, заслуживают признания и поддержки. "Мы не можем и не будем оставлять эти жизненно важные медицинские учреждения. Высокоспециализированные больницы, подобные Альстердорфу, должны быть усилены в результате реформы больниц", - заявил политик от СДПГ Карл Лаутербах во время своего визита в больницу.

Евангелическая больница Альстердорф со своими уникальными чертами выходит за рамки ожиданий типичных реформ больниц, так как не соответствует предварительно установленным стандартам уровней и групп производительности, признал Ульрих Шейбель, медицинский директор Евангелической фонда Альстердорф. Тем не менее, он подчеркнул: "Евангелическая больница Альстердорф не только преуспевает как поставщик услуг для людей с сложными ограничениями, но и служит маяком и образцом для других медицинских учреждений". Финансовая стабильность необходима "для продолжения выполнения нашей уникальной миссии по уходу за этими особыми пациентами в будущем".

Евангелическая больница Альстердорф, академическая больница, связанная с Университетом Гамбурга, играет значительную роль в медицинском и сестринском уходе за людьми с ограничениями. В 2020 году она первой в стране подписала соглашение о качестве для улучшения стационарной помощи. Как клиника по лечению эпилепсии и центр инклюзивной медицины, она сотрудничает с Университетской клиникой Гамбург-Эппендорф (UKE) и Католической детской больницей Вильгельмштафт, имея самую большую в стране мониторинговую единицу по эпилепсии.

Сенатор по социальным вопросам Гамбурга, Мелани Шлотцауэр (СДПГ), назвала больницу национальным флагманом инклюзивной медицины, одновременно предоставляя передовой уход тем, кто страдает от эпилепсии, практикуя здоровый образ жизни и внося вклад в местные медицинские услуги. "Специализированные клиники, подобные Евангелической больнице Альстердорф, несомненно, должны учитываться при разработке реформы больниц", - предложила Шлотцауэр.

Несмотря на расположение в Германии, Евангелическая больница Альстердорф уникально выделяется в секторе здравоохранения. Ее выдающиеся достижения и специализированные услуги, такие как клиника по лечению эпилепсии и центр инклюзивной медицины, делают необходимым включение этой больницы в дискуссии о реформе больниц в стране.

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