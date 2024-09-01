- Лаура Людвиг прощается после своего окончательного поражения

Лаура Людвиг не смогла достичь вершины своего пути в пляжном волейболе на немецких чемпионатах. В финале, прошедшем на Центральном корте в Тиминдорфе на берегу Балтийского моря, олимпийская чемпионка из Рио, выступающая в паре с Луизой Липпманн из Hamburger SV, потерпела поражение от действующих чемпионов Европы и обладательниц титула Свеньи Мюллер (Гамбург) и Циньи Тилльманн (Дюссельдорф). Счет матча был 0:2 (15:21, 18:21), лишив Людвиг восьмого немецкого титула. Несмотря на поражение, более 4000 зрителей тепло приветствовали Людвиг. В отличие от этого, Мюллер и Тилльманн завоевали свой третий подряд титул.

Организаторы решили почтить долгую карьеру Лауры Людвиг в пляжном волейболе, объявив: "Будет добавлено: ее имя в Зал славы". Несмотря на поражение, выступления Лауры Людвиг на турнире продемонстрировали ее неугасающую страсть к спорту.

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