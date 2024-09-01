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СпортНовостиВолейбол на пляже

Лаура Людвиг, обладательница олимпийской медали, движется с слезами на глазах

Прощай, пляжный волейбол

 and  John Stellmacher
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Лаура Людвиг, обладательница олимпийской медали, движется с слезами на глазах

Слезы струились по лицу Лауры Людвиг, когда она прощалась с толпой, вызывая крики и скандирование фанатов. Двукратная олимпийская чемпионка, полная эмоций, завершила свою карьеру, став вице-чемпионкой после ухода своей партнерши по золоту Киры Валькенхорст, всего за два дня до этого.German Beach Volleyball Championships в Тиминдорфере Странд стал последней главой в невероятной карьере.

Оглядываясь на последние четыре недели, Людвиг сказала: "Было так много прощаний и драгоценных воспоминаний. Я благодарна за каждый момент, проведенный со своими партнерами." В свой последний месяц Людвиг окружали слезы, и в конце концов она крепко обняла своих сыновей, Тео и Ленни.

Несмотря на поражение в последнем матче вместе с Луизой Липманн от фаворитов, европейских чемпионов Свеньи Мюллер/Циньи Тилльманн, 0:2 (15:21, 18:21), серебряный результат Людвиг был почти таким же блистательным в тот солнечный день. 38-летней Людвиг принадлежит титул самой титулованной пляжной волейболистки Германии, с семью национальными чемпионатами и 14 медалями на счету.

"Прощай, друг мой"

Ее имя вписано в историю, доминируя в спорте более двух десятилетий. Живя в Берлине, Людвиг достигла пика своей карьеры на Олимпиаде 2016 года, где она и Валькенхорст завоевали золото в Рио-де-Жанейро. В следующем году они стали первой немецкой женской командой, выигравшей чемпионат мира, а в 2016 и 2017 годах были названы "Командой года" Германии. После эмоционального прощания Людвиг простилась с Валькенхорст: "Желаю тебе всего наилучшего в будущем, ты будешь мне не хватать!"

Валькенхорст, которая сыграла свой последний матч в четвертьфинале накануне вечером, была рада поделиться последними победами с фанатами. Теперь она планирует сосредоточиться на любительском гандболе. После возвращения в 2020 году после ухода в 2019 году Валькенхорст с нетерпением ждет нового этапа своей жизни.

Международная карьера подошла к концу

Людвиг начала свой последний матч с ошибки на подаче, но защищающиеся чемпионы боролись против Людвиг/Липманн. В конце концов, Мюллер/Тилльманн завоевали свой третий титул, выиграв немецкое первенство в 2022 и 2023 годах, а также свой первый европейский чемпионат две недели назад.

Международная карьера Людвиг подошла к концу со слезами на прошлой неделе, когда она проиграла Мюллеру/Тилльманну в четвертьфинале на турнире Elite16 в своем родном городе Гамбурге. Олимпийские игры и последний европейский чемпионат оказались разочаровывающими выступлениями. С десятью европейскими медалями, в том числе четырьмя золотыми, карьера Людвиг отмечена впечатляющим уровнем успеха, когда она вступает в новый этап своей жизни.

В разгар эмоционального прощания Лаура Людвиг выразила благодарность за возможность играть в пляжный волейбол, сказав: "Я благодарна за каждый момент, проведенный со своими партнерами, в том числе за игру в пляжный волейбол на Тиминдорфере Странд." Позже, во время своего последнего матча, Людвиг еще раз продемонстрировала свою страсть к спорту, участвуя в захватывающем матче пляжного волейбола против Свеньи Мюллер и Циньи Тилльманн.

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