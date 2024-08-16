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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Ландбишхоф Бильц обеспокоен рейтингом поддержки "АфД"

В ближайшее время в Саксонии будет избран новый земельный парламент. В серии мероприятий протестантская академия будет общаться только с кандидатами от ХДС, СДПГ, ФДП и зелёных, что они объяснят

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
В беседе с политиками перед выборами в штате: Тобиас Бильц (Архивное фото)
В беседе с политиками перед выборами в штате: Тобиас Бильц (Архивное фото)

- Ландбишхоф Бильц обеспокоен рейтингом поддержки "АфД"

Епископ Евангелической церкви в Саксонии Тобиас Бильц обеспокоен высоким уровнем поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АфД). «Доля избирателей, голосующих за АфД и другие ультраправые партии, вызывает тревогу и размышления», — сказал он в интервью «Фрайе Прессе» (в пятницу).

Кроме того, епископ защитил решение общаться только с кандидатами от ХДС, СДПГ, СВП и «Зеленых» на серии мероприятий Евангелической академии Саксонии перед выборами в ландтаг. Он решил вести дискуссии с политическим центром в рамках демократического спектра. «Из-за общественной склонности к обсуждению крайних позиций практическая работа этих партий может быть упущена из виду».

По его словам, беседы были посвящены публичному обмену мнениями с отдельными личностями, которые также имели возможность представить себя публике. «Не кажется уместным таким образом легитимизировать ультраправую партию».

Несмотря на растущую популярность АфД в Дрездене, епископ подчеркнул важность сосредоточения внимания на работе более умеренных политических партий. Он считал, что ультраправые идеологии АфД не должны легитимизироваться через публичное участие в мероприятиях, таких как серия мероприятий Евангелической академии Саксонии.

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