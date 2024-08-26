- Квентин Тарантино частично обвиняет его.

Недавно суд снял обвинения с Алека Болдуина (66) в связи с его участием в смертельном инциденте на съемках фильма "Ржавчина", но режиссер Квентин Тарантино (61) еще не готов его простить. Тарантино поделился своими мыслями во время appearances на подкасте комика Билла Махера "Club Random" (68). Разговор крутился вокруг инцидента, когда пистолет, который держал Болдуин, случайно выстрелил, убив оператора-постановщика Галину Хатчинс (1979-2021).

Махер считает абсурдным, что Болдуин должен был предстать перед судом, и Тарантино частично согласен, заявляя: "Вооруженные ответственны за 90% всего, что происходит с пистолетом". Однако он добавляет: "Актер несет 10% ответственности. Это опасное оружие. Вы также несете ответственность за его безопасность". Известный своим частым использованием огнестрельного оружия в фильмах, Тарантино подчеркнул эту точку зрения.

Тарантино не согласен с оценкой SAG-AFTRA

Тарантино не согласен с позицией профсоюза актеров SAG-AFTRA, который заявил, что ответственность актера в таких случаях равна нулю. В своем заявлении от января 2024 года они объяснили: "Роль актера не заключается в том, чтобы быть экспертом в обращении с огнестрельным оружием". Они продолжили: "Пистолеты предоставляются на съемочной площадке под руководством нескольких экспертов по безопасности, ответственных за их правильное использование".

Ханна Гуттьерес-Рид, оружейник на "Ржавчине", была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за непредумышленное убийство. Несмотря на это, дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года из-за процессуальной ошибки. Однако, якобы, прокуратура утаила важные доказательства от юридической команды Болдуина.

С снятием обвинений в уголовном процессе Болдуин теперь не подлежит суду. Тем не менее, семья Галины Хатчинс планирует продолжить преследование Болдуина в гражданском суде.

Тарантино предложил, что хотя оружейники несут основную ответственность за безопасность оружия на съемочной площадке, актеры также несут частичную долю ответственности, признавая, что у них есть роль в обеспечении безопасности оружия из-за его опасности. Несмотря на то, что SAG-AFTRA заявило, что ответственность актера в случаях с оружием равна нулю, Тарантино не согласился с этой оценкой.

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