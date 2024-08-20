Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

На шоу "The Dan Le Batard Show with Stugotz" 26-летний квотербек Туа Тагоайвоа поговорил о различиях в стиле тренировок Брайана Флороса и нынешнего главного тренера Майка МакДэниэла.

"Позвольте мне объяснить так," сказал Тагоайвоа, "если бы вы просыпались каждое утро и слышали от меня, что вы плохой игрок, что вы не заслуживаете места на поле, что кто-то другой должен быть здесь вместо вас, что вы не заслужили свою позицию, а затем кто-то другой появляется и говорит: 'Эй, ты идеально подходишь для этого. Ты точен, ты лучший в своем деле, у тебя все получится' – как бы вы себя чувствовали? Вы понимаете, о чем я?"

Тагоайвоа продолжил: "И если бы вы продолжали слышать это, независимо от того, положительное это или отрицательное, вы бы начали верить в это как в правду. Независимо от того, кто вы есть – даже если вы президент Соединенных Штатов. Если у вас есть кто-то, кто говорит вам вещи, которые вы не хотите слышать или не должны слышать, вы начнете верить в них о себе".

Тагоайвоа продолжил: "По сути, это было два года, чтобы привыкнуть к этой ментальности – не только для меня, но и для нескольких парней здесь с моего дебютного сезона до сих пор".

CNN связалась с Флоросом и нынешней командой Миннесоты "Викинс" для комментариев.

Флорес, который сейчас во второй год на посту координатора защиты "Викинс", был главным тренером "Дolphins", когда Тагоайвоа был выбран на драфте НФЛ в 2020 году. За два года в Майами Тагоайвоа сыграл в 23 играх, набрав 4467 ярдов, 27 тачдаунов и 15 перехватов. Команда боролась с травмами и нестабильностью, не пройдя в плей-офф в обоих сезонах.

Флореса уволили в январе 2022 года, и его заменил МакДэниэл. С тех пор Тагоайвоа расцвел. В первый год МакДэниэла Тагоайвоа бросил на 3548 ярдов, 25 тачдаунов и 8 перехватов в 13 играх, несмотря на пропуск четырех из-за нескольких сотрясений мозга, в итоге получив приглашение на матч всех звезд НФЛ.

В прошлом сезоне Тагоайвоа впервые в карьере сыграл во всех 17 играх, возглавив НФЛ с 4264 ярдами в передачах, завершив 69,3% пасов и записав 29 тачдаунов и 14 перехватов. "Дolphins" пробились в плей-офф в обоих сезонах под руководством МакДэниэла.

Хотя "Дolphins" не смогли пройти далеко в плей-офф в последние два года, рост Тагоайвоа был очевиден, что привело к четырехлетнему контракту на $212,4 миллиона с командой в прошлом месяце.

В понедельник главный тренер "Викинс" Киван О'Коннелл выступил в поддержку Флороса, сказав журналистам: "Я обычно не комментирую то, что происходит в других командах или то, что игроки говорят о этих командах, но я могу сказать, что знаю, с кем работает Фло, и они действительно любят играть с ним. У них здесь замечательные отношения – и это все, что я могу сказать".

Тагоайвоа упомянул, что положительный стиль тренировок Майка МакДэниэла резко контрастирует с критической манерой их бывшего главного тренера Брайана Флороса. Несмотря на трудности привыкания к отрицательной обратной связи, Тагоайвоа расцвел под поддерживающей тренировкой МакДэниэла, приведя "Дolphins" в плей-офф в обоих сезонах.

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