Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

Квартербек команды НФЛ Маями Туа Тагаводиао открыто выразил свои отрицательные взгляды на предыдущего главного тренера Брайана Флореса, назвав его "неприятным человеком" в эфире в понедельник.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

На шоу "The Dan Le Batard Show with Stugotz" 26-летний квотербек Туа Тагоайвоа поговорил о различиях в стиле тренировок Брайана Флороса и нынешнего главного тренера Майка МакДэниэла.

"Позвольте мне объяснить так," сказал Тагоайвоа, "если бы вы просыпались каждое утро и слышали от меня, что вы плохой игрок, что вы не заслуживаете места на поле, что кто-то другой должен быть здесь вместо вас, что вы не заслужили свою позицию, а затем кто-то другой появляется и говорит: 'Эй, ты идеально подходишь для этого. Ты точен, ты лучший в своем деле, у тебя все получится' – как бы вы себя чувствовали? Вы понимаете, о чем я?"

Тагоайвоа продолжил: "И если бы вы продолжали слышать это, независимо от того, положительное это или отрицательное, вы бы начали верить в это как в правду. Независимо от того, кто вы есть – даже если вы президент Соединенных Штатов. Если у вас есть кто-то, кто говорит вам вещи, которые вы не хотите слышать или не должны слышать, вы начнете верить в них о себе".

Тагоайвоа продолжил: "По сути, это было два года, чтобы привыкнуть к этой ментальности – не только для меня, но и для нескольких парней здесь с моего дебютного сезона до сих пор".

CNN связалась с Флоросом и нынешней командой Миннесоты "Викинс" для комментариев.

Флорес, который сейчас во второй год на посту координатора защиты "Викинс", был главным тренером "Дolphins", когда Тагоайвоа был выбран на драфте НФЛ в 2020 году. За два года в Майами Тагоайвоа сыграл в 23 играх, набрав 4467 ярдов, 27 тачдаунов и 15 перехватов. Команда боролась с травмами и нестабильностью, не пройдя в плей-офф в обоих сезонах.

Флореса уволили в январе 2022 года, и его заменил МакДэниэл. С тех пор Тагоайвоа расцвел. В первый год МакДэниэла Тагоайвоа бросил на 3548 ярдов, 25 тачдаунов и 8 перехватов в 13 играх, несмотря на пропуск четырех из-за нескольких сотрясений мозга, в итоге получив приглашение на матч всех звезд НФЛ.

В прошлом сезоне Тагоайвоа впервые в карьере сыграл во всех 17 играх, возглавив НФЛ с 4264 ярдами в передачах, завершив 69,3% пасов и записав 29 тачдаунов и 14 перехватов. "Дolphins" пробились в плей-офф в обоих сезонах под руководством МакДэниэла.

Хотя "Дolphins" не смогли пройти далеко в плей-офф в последние два года, рост Тагоайвоа был очевиден, что привело к четырехлетнему контракту на $212,4 миллиона с командой в прошлом месяце.

В понедельник главный тренер "Викинс" Киван О'Коннелл выступил в поддержку Флороса, сказав журналистам: "Я обычно не комментирую то, что происходит в других командах или то, что игроки говорят о этих командах, но я могу сказать, что знаю, с кем работает Фло, и они действительно любят играть с ним. У них здесь замечательные отношения – и это все, что я могу сказать".

Тагоайвоа упомянул, что положительный стиль тренировок Майка МакДэниэла резко контрастирует с критической манерой их бывшего главного тренера Брайана Флороса. Несмотря на трудности привыкания к отрицательной обратной связи, Тагоайвоа расцвел под поддерживающей тренировкой МакДэниэла, приведя "Дolphins" в плей-офф в обоих сезонах.

Флорес наблюдает за матчем Делфинов против Нью-Йорк Джетс 21 ноября 2021 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Маннуэль Нойер, кажется, готов продолжить свой путь в международном футболе.
Спорт

Мануэль Нойер, похоже, делает перерыв в DFB и планирует продолжить после этого.

Мануэль Нойер, похоже, делает перерыв в DFB и планирует продолжить после этого. После восьми значительных турниров Мануэль Нойер не спешит уходить из состава немецкой сборной. Долгосрочный номер один хочет продолжать после вылета против Испании на Евро-2022, сообщает Bild. Однако Bild также сообщает об предстоящем перерыве для Нойера. Необычный перерыв, затем

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Босси Станишич участвует в матче Кубка в Ульме.
Спорт

"Неожиданное объявление о работе застало ФК "Бавария" врасплох перед началом сезона"

"Неожиданное объявление о работе застало ФК "Бавария" врасплох перед началом сезона" В этом сезоне ожидается, что Джошуа Киммих снова сыграет в полузащите. Изначально позиция правого защитника была предназначена для Йосипа Станишича, который вернулся из Леверкузена. Однако этого не произойдет в ближайшее время. Спортивный директор Макс Эберл

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Доверяя юному Квотербеку, Командос продемонстрировали свою уверенность.
Спорт

Джейден Дэниелс назначен стартовым квотербеком "Вашингтон Командерс".

Вашингтон Коммандерс официально объявили участника конкурса взглядов Росса közt Quinnen Williams как своего основного квотербека в сезоне НФЛ 2024

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Неопределенность окружает позицию Гюндогана в команде "Фликс" Барселоны
Спорт

Неопределенность окружает позицию Гюндогана в команде "Фликс" Барселоны

Неопределенность окружает позицию Гюндогана в команде "Фликс" Барселоны Похоже, международная карьера Илкая Гюндогана в составе Германии закончена, что поднимает вопрос о его будущем на клубном уровне. По слухам, Барселона хочет расстаться с полузащитником. Что касается Манчестер Сити, то воссоединение с Пепом Гвардиолой не исключено. По словам эксперта по

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно