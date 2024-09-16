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Квартербек "Грин-Бэй Пэкерс" Малик Уиллис не хочет делать пас в критический момент, после того как центр выплёвал мяч.

Грин-Бей Пэкерс сыграли на пределе своих возможностей, добавив немногоextra, в их столкновении с Индианаполис Колтс в воскресенье.

 and  Elizabeth Wells
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Нез کشتیйная ситуация поместила Уиллиса в затруднительное положение в воскресенье.
Нез کشتیйная ситуация поместила Уиллиса в затруднительное положение в воскресенье.

Квартербек "Грин-Бэй Пэкерс" Малик Уиллис не хочет делать пас в критический момент, после того как центр выплёвал мяч.

В дебютной игре сезона квотербек главной команды Гринов, Джордан Лав, получил травму колена во время столкновения с Филадельфией Иглз, которое состоялось в Бразилии. В результате новобранец Малик Уиллис встал на замену, когда Грины вернулись на Ламбо Филд. Несмотря на то, что он присоединился к команде всего три недели назад после обмена из Теннесси Титэнс 26 августа, Уиллис продемонстрировал удивительную приспосабливаемость в своем дебютном выступлении.

Однако ситуация приняла неожиданный оборот для Уиллиса во втором квартале, когда Грины оказались в трудном положении на третьей и десятой. Центр Джош Майерс, похоже, вырвал прямо перед снайпом мяча Уиллису. Вместо того чтобы следовать стандартной процедуре и бросить мяч, Уиллис решил бежать, пройдя около трех ярдов, прежде чем быть остановленным. Главный тренер Гринов, Мэтт ЛаФлёр, раскрыл, что Уиллис выбрал бежать, потому что Майерс вырвал на сам мяч.

ЛаФлёр был шокирован этим открытием, комментируя: "Я спросил Малика, почему он не бросил мяч на этой третьей попытке, и он сказал мне, что Джош вырвал на мяч. Я был вроде: 'Это первый раз, когда я слышу такое!'"

Рефери подошел к ЛаФлёр, сказав, что они заметили, как Майерс вырвал на мяч, и спросил, следует ли выводить Майерса из игры в следующий раз, когда подобное произойдет. ЛаФлёр согласился, признав, что играть на третьей попытке с мячом, покрытым рвотой, было полностью новым опытом.

После матча Майерс признался, что почувствовал, будто что-то застряло в его горле перед снайпом, и задумался, не было ли это связано с напитками с электролитами, предоставленными игрокам. Тем не менее, Майерс справился со своей задачей, несмотря на свою тошноту.

"Я должен делать свою работу", - сказал Майерс позднее, как сообщает USA TODAY. "Если я дам сак, никто не будет возражать, если я буду вырвать. Я должен блокировать его. Я просто вроде: 'О боже. Я не могу не блокировать этого парня прямо сейчас. Я должен сделать это'. Единственными мыслями, которые у меня были, были блокировка и уверенность в том, что ничего не пойдет не так".

Кстати, Майерс также вырвал во время предыдущей игры против Иглз.

Вопреки всем ожиданиям, Грины продемонстрировали выдающееся выступление и одержали победу над Колтс 16-10, обеспечив себе позицию 1-1 и став первой командой НФЛ, достигшей 800 побед в общей сложности.

Уиллис преуспел в своем дебютном старте, завершив 12 из своих 14 попыток на 122 ярда и поймав свой первый тачдаун в НФЛ. Он также сыграл важную роль в доминирующей игре на земле Гринов, которая набрала 261 ярд в тот день, при этом бегущий назад Джош Якобс набрал 151 ярд из 32 попыток в выдающемся выступлении, в то время как Уиллис добавил еще 41 ярд.

Квотербек Колтс, Энтони Ричардсон, завершил 17 из 34 попыток на 204 ярда, один тачдаун и три перехвата. Рекорд Колтс теперь составляет 0-2 после их узкого поражения от Хьюстон Тексанс в первом туре.

Несмотря на необычные обстоятельства, Малик Уиллис продемонстрировал стойкость в своем дебютном старте в НФЛ, продемонстрировав свои навыки как в пасе, так и в беге. Возвращение Гринов, возглавляемое Уиллисом, resulted in a thrilling 16-10 victory over the Colts.

Тошнота Джоша Майерса во время игры оставалась темой для разговоров, так как центр столкнулся с рвотой не только один, но и два раза против Иглз, подчеркивая вызовы, с которыми сталкиваются спортсмены в высокоинтенсивных ситуациях.

Майер терпел неудобства, чтобы помочь своей команде secrete победу.

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