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Квартербек Джо Берроу из "Бенгалз" обсуждает проблему с запястьем после онлайн-спекуляций, вызванных видео, на котором он поднимает бутылку с водой.

 and  Viktoriya Miller
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В начальном отрезке матча между Кинти신은ками и Новой Англией Джо Бараход берёт ситуацию под контроль
В начальном отрезке матча между Кинти신은ками и Новой Англией Джо Бараход берёт ситуацию под контроль

Квартербек Джо Берроу из "Бенгалз" обсуждает проблему с запястьем после онлайн-спекуляций, вызванных видео, на котором он поднимает бутылку с водой.

Поражение в домашней игре от менее ожидаемых New England Patriots стало плохим началом для команды, стремящейся к победе в Супербоуле.

Однако после недели 1, не результат стал предметом обсуждений. Это была правая рука Бурроу.

Квотербек получил травму запястья на бросковой руке в конце прошлого сезона, что потребовало операции и время на скамейке запасных.

В предсезонке он появился ненадолго, но вернулся в стартовый матч регулярного сезона против Patriots, завершив 21 из 29 пасов на 164 ярда без тачдаунов или перехватов в поражении 16-10 на своем поле.

Но видеозаписи с матча вызвали спекуляции в социальных сетях о здоровье запястья Бурроу. Его видели на бровке, растягивающим и массирующим руку, аclip с ним, осторожно поднимающим бутылку с водой, стал центром внимания, и некоторые сомневались в силе его запястья.

Но Бурроу опроверг все опасения по поводу травмы в среду.

"Я странно взял бутылку с водой?" - сказал он на пресс-конференции, также заявив, что его запястье "чудесно".

"Я не видел этого (видео) и не знаю, о чем все говорят", - добавил он.

Квотербек объяснил, что растяжка запястья является частью его процесса восстановления. "Если не использовать его, потеряешь, так что я всегда двигаю им, держу его свободным, поддерживаю свою подвижность, как и должно быть, и это будет продолжаться".

Бурроу попал в отчет о травмах Цинциннати с проблемой правого запястья - той же, которая вывела его из игры в прошлом сезоне, но полностью участвовал в тренировках.

Бенгалс сыграют против действующих чемпионов Супербоула, Канзас Сити Чифс, в воскресенье, что станет еще одним противостоянием с Патриком Махоумсом.

Эти два звездных квотербека встречались четыре раза раньше, и Бурроу лидирует в общем итоге 3-1; Бурроу является единственным активным квотербеком, у которого есть три победы над Махоумсом.

И играющий тренер Бенгалс оптимистично смотрит на лучшую игру в неделю 2.

"Чем больше футбола ты играешь в течение сезона, тем лучше ты становишься", - сказал Бурроу после тренировки в среду. "Появляются определенные схемы, определенные расстановки указывают на то, как глубоко тебя играют.

Я много узнаю из своих ошибок, много узнаю неделю за неделей, матч за матчем, и в основном я могу эффективно применить это. Я доволен нашим положением, тренировкой, которую мы провели сегодня".

Несмотря на опасения фанатов в социальных сетях, Бурроу заверил журналистов, что его правое запястье чувствует себя отлично, и подчеркнул важность поддержания подвижности в процессе восстановления. Квотербек Бенгалс готовится встретиться с Патриком Махоумсом и Канзас Сити Чифс в предстоящем матче, стремясь улучшить свой рекорд из трех побед над чемпионом Супербоула.

Кролик отмахивается от любых опасений по поводу травмы своей кисти, утверждая, что она чувствует себя замечательно.

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