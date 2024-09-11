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Квартербек "Дельфинов" проявил признаки эмоций, когда смотрел запись полицейской камеры с участием Тайрика Хилла.

Тагуваоила Тюа, квотербек Майами Долфинс, выразил сильные эмоции после просмотра публичного релиза кадров с видеорегистратора, зафиксировавших встречу Тайрика Хилла с полицией.

 and  Ksenia Johnson
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Квотербек «Майами Долфинс» Та برلين Тагаваилоа участвует в игре против «Джайантс» в воскресенье.
Квотербек «Майами Долфинс» Та برلين Тагаваилоа участвует в игре против «Джайантс» в воскресенье.

Квартербек "Дельфинов" проявил признаки эмоций, когда смотрел запись полицейской камеры с участием Тайрика Хилла.

В понедельник квотербек Майами признался, что был взволнован, когда впервые увидел недавно обнародованные записи с камер видеонаблюдения, связанные с инцидентом.

"Первое просмотр было немного волнующим для меня, услышав голос Тайрика в записи", - сказал Тагаваилоа.

"Большинство случаев, которые я вижу, - это люди, которых я не знаю, и они переживают эти ситуации. Так что когда это происходит с кем-то, кого я знаю, и я слышу голос Тайрика, раздающийся по всей записи, и мы уже говорили об этом, это было действительно волнующе".

Тагаваилоа добавил: "По моему мнению, я считаю, что это могло быть обращено по-другому. Я не думаю, что это было обращено правильно".

Тагаваилоа заявил, что Хилл уже беседовал с некоторыми из своих товарищей по команде из Долфинов о том, чтобы принять меры и инициировать изменения в их сообществе в ближайшее время.

"Тайрик собрал группу из нас, чтобы спланировать что-то, чтобы помочь изменить некоторые обстоятельства", - сказал квотербек.

"Он предложил несколько идей, и мы собрались, чтобы обсудить, какие действия мы хотим предпринять. Конечно, мы приоритизируем это на этой неделе, но после этого мы снова соберемся и обсудим, как мы можем начать изменения".

Журналист сослался на появление Хилла в CNN в понедельник вечером, чтобы поговорить об events воскресенья, и спросил, не было ли это отвлекающим фактором за день до четверговой игры против Буффало Биллс.

Пятилетний игрок из Алабамы сказал, что такие вопросы выходят за рамки футбола.

"Это не просто инцидент, с которым столкнулся Тайрик; это то, с чем сталкиваются люди в целом", - сказал Тагаваилоа.

"Это вопрос жизни. Футбол - мы fortunate, чтобы играть в эту игру. Мы fortunate, чтобы иметь возможность играть в эту игру, зарабатывать хорошие деньги и наслаждаться тем, что мы любим, все для развлечения. Но это реальный мир. Никаких спортивных отвлекающих факторов там".

Даже через 48 часов после впечатляющей победы Майами над Джексонвиллом Тагаваилоа все еще был поражен выдающимся выступлением своего главного широкого принимающего, которое включало в себя решающий 80-ярдовый тачдаун - все это произошло всего через несколько часов после интенсивного инцидента с правоохранительными органами.

"За 15-20 минут до входа на стадион он только что пережил все это", - сказал Тагаваилоа.

"С точки зрения tanto mentalной, как и физической, такие инциденты оставляют свой след. Но он не дрогнул. Он пришел на стадион и взбодрил атмосферу, и вы видели его выступление. Он справился с этим, и это просто Тайрик".

Несмотря на сложные обстоятельства, Тайрик Хилл продолжал преуспевать в своей роли главного широкого принимающего, демонстрируя свою стойкость на спортивном поле. Это показывает, что даже в трудные времена он остается преданным своей страсти к футболу.

Кроме того, Тагаваилоа выразил мнение, что ситуация с Хиллом могла бы быть обращена по-другому, предложив возможные способы изменения в их сообществе.

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