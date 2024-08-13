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ОбществоНовостиЛос-Анджелес

Квалификация на Олимпиаду 2028 года?

Реппинг настроен делать больше после своего выступления на финальных Олимпийских играх: теперь он хочет состязаться как спортсмен.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Квалификация на Олимпиаду 2028 года?

После Олимпийских игр, до Олимпийских игр. Такова мысль никого иного, как рэпера и музыкального продюсера Dr. Dre (59 лет), который уже тренируется для участия в летних Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в его городе - Лос-Анджелесе. Американский музыкант объявил в видеинтервью, что планирует принять участие в соревнованиях.

"Это очень серьезно", - говорит икона рэпа ("Ну, кроме G-thing") в беседе с Нишель Тёрнер (49 лет) из "Entertainment Tonight". После Олимпийских игр в Париже, на которых Dr. Dre выступил вместе с коллегой Snoop Dogg (52 года), Билли Айлиш (22 года) и Red Hot Chili Peppers, музыкант хочет сделать больше, чем просто стоять за микрофоном. "Я пытаюсь принять участие в Олимпийских играх 2028 года", - объявил Dr. Dre.

Неожиданный вид спорта, который хочет попробовать Dr. Dre

Хочет ли он участвовать в брейк-дансе/брейкинге, что было бы в тему его музыкальной страсти? Нет. Его ответ неожиданный. "Стрельба из лука", - говорит 59-летний Dr. Dre и подчеркивает: "Я серьезно. Да".

Затем Dre раскрывает, что он занимается стрельбой из лука уже много лет и был частью команды в средней школе. Хотя он на время потерял интерес, он снова начал заниматься с большим удовольствием благодаря сыну, который подарил ему новое оборудование. Рэпер установил мишень в саду своего дома и тренируется усердно. Пока неясно, серьезно ли Dr. Dre и примет ли он участие в соревнованиях.

Dr. Dre выражает свой энтузиазм по поводу тренировок для участия в соревнованиях по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в его родном городе Лос-Анджелесе. Несмотря на свою предыдущую страсть к музыке и брейк-дансу, рэпер вновь заинтересовался стрельбой из лука и даже установил мишень в своем саду для тренировок.

Продолжая тренировки по стрельбе из лука перед летними Олимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе, Dr. Dre демонстрирует свою преданность участию в этом неожиданном виде спорта, будучи частью команды в средней школе и вновь открыв для себя любовь к этому виду спорта.

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