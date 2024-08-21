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Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.

Юморист из Берлина открыто поделился своей личной борьбой с проблемами психического здоровья. Сейчас он продвигает снижение стигмы в отношении психических расстройств и был признан Фондом Роберта Эなみ за свои усилия.

 and  Ann Bradley
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- Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.

Комик Курт Крёмер уже давно взялся освещать проблемы психического здоровья, открыто говоря о своих собственных трудностях в шоу "Chez Krömer" и написав книгу о своем опыте с депрессией, отметила Теresa Энке из Фонда Роберта Энке. Фонд, основанный в честь ее покойного мужа, бывшего вратаря сборной Германии Роберта Энке, который покончил с собой в конце 2009 года из-за депрессии, похвалил Крёмера за его усилия.

Крёмер: "Есть растущее понимание"

Теresa Энке подчеркнула, что путь Крёмера служит источником надежды для тех, кто борется с психическими заболеваниями, и их семей, "показывая, что есть свет в конце туннеля, и стоит держаться за жизнь".

Артист, актер и автор поделился, что борьба со стигмой депрессии ему небезразлична. "Благодаря неуклонным усилиям многих, общество становится все более понимающим и сочувствующим, хотя и не так быстро, как следовало бы", - сказал Крёмер.

Фонд Роберта Энке объявит имя второго лауреата премии в категории "Социальная помощь" в субботу. Эта премия также стоит 15 000 евро. Премия за осведомленность о психическом здоровье в основном финансируется страховой компанией VGH, Johnson & Johnson Innovative Medicine и AOK Нижняя Саксония, согласно фонду.

Трехдневное мероприятие в Ганновере

24 августа исполнилось бы 47 лет Роберту Энке. Чтобы почтить его память, фонд проводит Дни психического здоровья с 20 по 22 августа в парке Herrenhäuser Gardens, с экспозицией и панельной дискуссией. Церемония награждения не открыта для широкой публики.

Открытые дискуссии Крёмера о его борьбе с депрессией помогли снизить стигму этого заболевания. Фонд хвалит его за то, что он дает надежду людям и семьям, столкнувшимся с психическими заболеваниями.

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