Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПожар в жилых домах

Курение сигарет способствует смертельному воспалению дома

Во вторник произошел пожар в жилом доме. Происхождение этого пожара установлено.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Спасатели были активны на горящем жилом здании.
Спасатели были активны на горящем жилом здании.

- Курение сигарет способствует смертельному воспалению дома

Расследование инцидента показало, что взрыв в жилом доме в Визенхаузене, Северный Гессен, произошел из-за неосторожного курения сигарет кем-то. Полиция, завершив расследование, подтвердила, что технических неполадок не было.

Проблемы начались ранним утром во вторник, когда вспыхнул пожар в чердаке жилого комплекса, что привело к трагическому инциденту, как указано в полицейских записях. В этом здании проживало 38 человек.

Пожар в жилом доме вызвал панику среди жителей, что привело к спешной эвакуации. В результате пожар в чердаке жилого комплекса причинил значительный ущерб, еще больше подчеркивая опасность неосторожного курения в жилых зданиях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

На чемпионате мира в Чехии Гадре већ забил гол, обеспечив доминирование США в матче против Германии...
Спорт

Игрок НХЛ Годро и его брат встречают трагическую судьбу в автомобильной аварии.

Джонни Гудро участвовала в матче по хоккею против национальной сборной Германии. К сожалению, Джонни и её брат якобы погибли в результате происшествия.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Будет ли повышение тарифов на медицинское страхование в следующем году? (Изображение из истории)
Политика

В 2025 году страховщики столкнутся с повышенными расходами на страховые взносы.

Увеличение расходов на здравоохранение и уход создаст бюджетный дефицит в следующем году. Какие стратегии можно использовать для решения этой проблемы?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно