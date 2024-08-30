- Курение сигарет способствует смертельному воспалению дома

Расследование инцидента показало, что взрыв в жилом доме в Визенхаузене, Северный Гессен, произошел из-за неосторожного курения сигарет кем-то. Полиция, завершив расследование, подтвердила, что технических неполадок не было.

Проблемы начались ранним утром во вторник, когда вспыхнул пожар в чердаке жилого комплекса, что привело к трагическому инциденту, как указано в полицейских записях. В этом здании проживало 38 человек.

Пожар в жилом доме вызвал панику среди жителей, что привело к спешной эвакуации. В результате пожар в чердаке жилого комплекса причинил значительный ущерб, еще больше подчеркивая опасность неосторожного курения в жилых зданиях.

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