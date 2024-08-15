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ПанорамаНовостиМехтильд Гросманн

Курящий прокурор выходит на Мюнстерском "месте преступления"

Метхильд Гроссманн играет вечно слегка раздраженного главного прокурора в успешном сериале 'Таторт', держа пары Тилль и Борне в тонусе. Ее роль заканчивается в 2025 году.

 and  Michael Bootcampf
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- Курящий прокурор выходит на Мюнстерском "месте преступления"

Женщина с сигаретой в руке и узнаваемым низким голосом говорит "Прощай": Мехтхилд Гроссманн, которая была публичным обвинителем в "Таторт" из Мюнстера на ARD более 22 лет, уйдет в отставку в 2025 году, как объявил Westdeutscher Rundfunk.

Как босс главного инспектора Тхиля и судебно-медицинского эксперта профессора Бёрне, актриса все еще будет появляться в трех новых эпизодах, после чего она хочет взяться за новые задачи, цитирует Гроссманн станция. В рейтинговом успехе ARD она играет государственного обвинителя Вильгельмину Клемм.

За роль "зловещего убийцы", Гроссманн сразу же вернется.

"Когда последний Мюнстерский 'Таторт' со мной будет показан в конце 2025 года, мне будет 77 лет, и у меня нет намерения прекращать работу. Я продолжу играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой - и если WDR когда-нибудь будет искать кого-то, чтобы сыграть зловещего убийцу, я сразу же буду там", - заявила Гроссманн в заявлении от WDR.

Гроссманн, родившаяся в Мюнстере в 1948 году, была частью Мюнстерского "Таторта" с первого эпизода в 2002 году. Перед ней только Фридерике Кемптер покинула долгоживущий ансамбль в роли ассистента Бёрне Надежды Крузенштерн. Ее второстепенная роль была очень популярна у телезрителей. В частности, сильное чувство справедливости характеризовало государственного обвинителя Вильгельмину Клемм, которая также могла стать громче, когда дела не шли по плану.

Долгое сотрудничество с Пина Бауш

Перед "Татортом" Гроссманн уже имела долгую карьеру - она начала в Theater Bremen в 1963 году. Она впервые работала с танцовщицей и хореографом Пина Бауш в 1976 году. С 1977 по 1979 год она имела контракт в Schauspielhaus Bochum, прежде чем праздновать мировые успехи с Tanztheater Pina Bausch в Вуппертале - но не как танцовщица, как она подчеркивает на своем собственном веб-сайте.

Она также играла в фильмах с Рэйнере Вернером Фассбиндером и Каролиной Линк. В Университете Фолькванг в Эссене она преподавала историю танца и актерское мастерство. Роль в "Таторте" - "только очень маленькая часть" ее профессиональной жизни, как она однажды сказала в интервью dpa. "Это восемь дней в году для меня. И я люблю работать 280 дней в году".

"По крайней мере, мой голос - лучшее во мне"

Тем не менее, роль была чем-то особенным для актрисы. Это было честью и удовольствием для нее играть с Кристин Уршпрух и Бьорном Майером, многие годы с Фридерике Кемптер и замечательным Ваттером - Клаусом Д. Клауснитцером, и, конечно, с Акселем Прахлом и Яном Йозефом Лиферсом в течение 23 лет. "Спасибо", - сказала актриса в заявлении.

О своем узнаваемом голосе она шутила несколько лет назад в интервью "Zeit": "Я всегда говорю, что поскольку я старая и уродливая, мой голос наконец-то расцветает. По крайней мере, мой голос - лучшее во мне. Моя дочь всегда говорит: 'Ты все еще можешь делать аудиокниги в инвалидном кресле'". Однако ее роли также несколько ограничены ее голосом. "Если бы я играла бабушку в сериале в прайм-тайм и говорила 'Чай готов', все подумали бы, что он отравлен".

Александр Бикель, глава отдела художественного вещания WDR, поблагодарил Гроссманн "очень тепло за ее остроумие, радость игры и неустанное, узнаваемое стремление к справедливости и закону в своем родном городе Мюнстере". Вильгельмина Клемм будет очень скучать по аудитории "Таторта", "которая приняла персонажа и его замечательную игру с самого начала", сказал Бикель. "Дорогая Мехтхилд Гроссманн: спасибо за столько замечательных лет развлечений с преступлениями!"

46-й Мюнстерский "Таторт" под названием "Умирает только дважды" - с участием Гроссманн - выйдет в четвертом квартале 2024 года.

После ухода со своей роли Вильгельмины Клемм в сериале "Таторт" Мехтхилд Гроссманн упомянула свой интерес к возвращению на роль зловещего убийцы. В прошлом Мехтхилд Гроссманн имела долгую роль в Tanztheater Pina Bausch в Вуппертале, прежде чем присоединиться к ансамблю Мюнстерского "Таторта".

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