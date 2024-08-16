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КультураНовостиМехтильд Гросманн

Курящий прокурор покидает Мюнстерское "места преступления"

Зрители увидят Мехтильд Гроссман в трех новых эпизодах 'Таторт'. Потом она покинет сериал об уголовных делах.

 and  Christian Meier
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Метгильд Гроссманн ведет большую часть 'Tatort' с 2002 года, снимаясь в своем родном городе...
Метгильд Гроссманн ведет большую часть 'Tatort' с 2002 года, снимаясь в своем родном городе Мюнстере.

- Курящий прокурор покидает Мюнстерское "места преступления"

Один из самых популярных команд "Tаторт" из Германии столкнулся с серьезной потерей. Как объявил WDR 15 августа, долговременная членка каста Мехтильд Гроссманн покидает криминальный сериал. В "Tаторте" из Мюнстера она играла государственного прокурора Вильгельмину Клемм с самого начала. Она появится еще в трех невышедших эпизодах сериала, но после этого ее время на шоу истекло.

Звезда "Tаторта" Мехтильд Гроссманн остается верной актерскому мастерству

"Когда последний Мюнстерский 'Tаторт' со мной будет показан в конце 2025 года, мне будет 77 лет, и я не планирую прекращать работу. Я продолжу играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой", - сказала Гроссманн в заявлении WDR.

Она также поблагодарила своих коллег. "Было честью и удовольствием работать с Кристиной Уршпрух и Бьорном Майером, многие годы с Фредерикой Кемптер и замечательным Ваттером - Клаусом Д. Клауснитцером, и конечно же, с Акселем Прахлом и Яном Йозефом Лиферсом в течение 23 лет. Спасибо". Если WDR когда-нибудь будет искать кого-то, чтобы сыграть злодея-убийцу в будущем, Гроссманн добавила, что она доступна.

С тех пор, как первый Мюнстерский "Tаторт" нынешнего состава с Прахлом и Лиферсом в 2002 году, Гроссманн была постоянной членом каста. Зрители полюбили ее персонажа, курящего государственного прокурора с характерным низким голосом, который никогда не ходил вокруг да около. "Дорогая Мехтильд Гроссманн: спасибо за столько замечательных лет криминального развлечения!" - сказал Александр Бикель, глава отдела вымысла WDR, по случаю ее ухода.

46-й и следующий "Tаторт" Мюнстер, под названием "Man Stirbt Nur Zweimal" (Ты умираешь только дважды), запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Несмотря на свой уход из "Tаторта" Мюнстер, Мехтильд Гроссманн выражает свою непрерывную приверженность актерскому мастерству, планируя продолжать играть в театре и давать чтения с музыкой. Она также выразила благодарность своим коллегам, в том числе Акселю Прахлу и Яну Йозефу Лиферсу, с которыми она работала более двух десятилетий.

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