- Купальный костюм, выбранный для церемонии награждения водных животных

Что на мне сегодня? Кронпринцесса Виктория (47) имела идеальный наряд для своего появления на церемонии вручения премии за устойчивое развитие в Стокгольме в среду. Во время посещения церемонии вручения премии «Молодой водный приз» в Конгресс-центре «Стокгольм Ватерфронт» шведская королевская особа сияла в своем морской зеленом наряде. Мероприятие отмечало молодых людей, увлеченных вопросами воды и окружающей среды.

Морской наряд Виктории

Виктория привлекла к себе внимание в своем завораживающем коктейльном платье, украшенном узором, напоминающим море, пышной юбкой, высоким вырезом и четко обозначенной талией. Она дополнила его зелеными туфлями и клатчем.

Гордая мать двоих детей предпочла минималистичные, но элегантные аксессуары, завершив свой образ зелеными камнями в серьгах и изящным браслетом. Ее макияж был естественным, а волосы были собраны в аккуратный пучок.

Перед вручением некоторых наград Виктория позировала с официальными лицами мероприятия для фотокамер.

Международная премия «Молодой водный приз»

Кронпринцесса Виктория является покровительницей международной премии «Молодой водный приз», открытой для участников со всего мира. Каждый год тысячи молодых людей принимают участие, надеясь получить приз в размере 15 000 долларов, прекрасную синюю кристальную статуэтку, диплом и поездку в Стокгольм. Они соревнуются в национальных конкурсах, чтобы представлять свою страну на международных финалах во время Недели мира воды в Стокгольме.

Почести Рауля Валленберга

Как сообщает пост в социальных сетях дворца, Виктория также вручала награды в честь шведского дипломата Рауля Валленберга (1912-1947).

«Премия Рауля Валленберга присуждается лицу в Швеции, которое воплощает дух Рауля Валленберга, например, через борьбу за равные права для всех», - гласит подпись к фотографиям с обоих мероприятий.

На второй церемонии вручения наград Виктория была в белом платье с синими цветочными принтами и пышными рукавами.

Морской наряд Виктории произвел фурор на церемонии вручения премии за устойчивое развитие в ее родной Швеции.

Международная премия «Молодой водный приз», конкурс, посвященный вопросам воды и окружающей среды, - проект, который кронпринцесса Виктория страстно поддерживает в Швеции.

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