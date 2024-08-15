- Культивирование каннабиса: ордер на арест 28-летнего мужчины

Выдан ордер на арест после обнаружения крупной операции по выращиванию каннабиса в Зондерсхаузене

После выявления крупной операции по выращиванию каннабиса в Зондерсхаузене выдан первый ордер на арест. После рейдов по нескольким местам в Берлине и одному в Саксонии-Анхальт 28-летний мужчина был арестован и предстал перед судом, сообщили полицейские в Нордхаузене. Было собрано обширное доказательства. Второй подозреваемый, 58-летний мужчина, был освобожден после полицейской операции.

Дело связано с профессиональной операцией по выращиванию каннабиса, обнаруженной в Зондерсхаузене в феврале 2022 года. Более 1000 растений каннабиса были найдены в, казалось бы, заброшенном подвале. Большой контингент полицейских сил изъял растения и оборудование.

Ордер на обыск у торговца наркотиками

Также на этой неделе был произведен обыск в жилище 47-летнего подозреваемого в торговле наркотиками из района Нордхаузена. Были изъяты кристаллы и экстази, а также марихуана и гашиш.

Мужчину подозревают в торговле запрещенными веществами в течение нескольких лет и также считают, что он поставлял наркотики несовершеннолетним. 47-летний мужчина оказал сопротивление при аресте. Суд выдал ордер на арест мужчины, который был заключен под стражу.

В ходе продолжающегося расследования был запрошен еще один ордер на арест предполагаемого сообщника, связанного с крупной операцией по выращиванию каннабиса в Зондерсхаузене.

Продолжающиеся расследования показали, что 28-летний мужчина, которого арестовали, поставлял другие запрещенные вещества сети клиентов, в том числе несовершеннолетних.

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