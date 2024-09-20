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ПанорамаНовостиГермания

Кулинарный эвакуационный самолет: мышь выходит из пищевого аппарата на борту

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Кулинарный эвакуационный самолет: мышь выходит из пищевого аппарата на борту

Неподдающееся описанию происшествие во время запланированной поездки из Осло в Малагу. Экипаж самолета раздавал еду, когда из одной из упаковок высконила мышь. В результате самолет совершил незапланированную посадку в Дании. Об этом сообщил Норвежский NRK, который побеседовал с пассажиром рейса. В посте в Facebook норвежец Ярле Бёррестад рассказал, что грызун выпрыгнул из упаковки еды, когда его сосед по креслу открывал ее. Самолет SAS летел в Малагу в среду.

"Никакой паники не было, но лично я надел носки поверх брюк. Не хотел, чтобы мышь запрыгнула на меня и забралась в штаны", - рассказал Бёррестад NRK. "Я поговорил с бортпроводником, который работает здесь, и он признался, что за 40 лет работы в команде бортпроводников не видел ничего подобного".

По данным NRK, когда пассажиры заметили мышь, самолет находился в воздушном пространстве Германии. Вскоре после этого пассажиров предупредили по громкой связи о потенциальной угрозе безопасности, и самолет развернулся и приземлился в Копенгагене. Представитель SAS подтвердил это газете "Фædrelandsvennen". Оказывается, это обычная процедура, если на борту обнаруживается грызун. Согласно сообщениям NRK, пассажиры прибыли в южную Испанию с опозданием примерно на два с половиной часа.

Мыши и крысы редко появляются в самолетах, но они могут представлять серьезную угрозу в авиации, так как могут повредить электропроводку в самолете.

Самолет SAS, который изначально летел в Малагу в Испании, в данный момент находился над воздушным пространством Германии, когда была обнаружена мышь. Несмотря на необычную ситуацию, рейс не продолжил свой путь и вместо этого совершил незапланированную посадку в Копенгагене.

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