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Кубок Америки будет нарушать ограничения скорости.

 and  Max Becker
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Наfice Барселоны, что кажется грандиозным, оказывается волнующим опытом высокой скорости.
Наfice Барселоны, что кажется грандиозным, оказывается волнующим опытом высокой скорости.

Кубок Америки будет нарушать ограничения скорости.

В борьбе за Кубок Америки, старейший парусный трофей в мире, остается только одна граница: физика. Все, что позволяет физика, будет достигнуто в ближайшие годы во время многомиллионного технологического состязания на море. Вскоре мы можем увидеть яхты, обгоняющие некоторые автомобили.

На Кубке Америки в Барселоне высокотехнологичные яхты в настоящее время достигают скоростей до 100 километров в час, но Грант Далтон, глава действующих чемпионов из Новой Зеландии, считает, что пределы скорости еще не близко. "Физика - это предел", - сказал он в интервью "FAZ".

"С помощью плавников, которые поддерживают контакт с водой и предотвращают внезапный взлет лодки, в настоящее время возможно достичь максимум 50 узлов. Но если кто-то - в рамках физики - изобретет новый плавник, который радикально изменит взаимодействие между воздушным давлением и течением воды, почему бы яхте не смогли когда-нибудь ходить со скоростью 70 или даже 100 узлов? Это было бы почти 200 километров в час.

Финалы стартуют 12 октября

В этом высокотехнологичном соревновании, которое может стоить до 100 миллионов долларов для кампании Кубка Америки, включающей 75 000 часов работы, команды также используют знания из Формулы 1. На борту яхт находятся восемь моряков. И, по словам Далтона, "все труднее будет сохранить контроль над человеком".

В нескольких километрах от побережья Барселоны проходят регаты претендентов, чтобы решить, кто будет противником Эмирейтс Тим Нью Зиланд. Гонка за легендарный "Аулд Мэг" начнется 12 октября. Это соревнование, начавшееся у берегов британского острова Уайт в 1851 году, проводится в 37-й раз.

Французский проект Orient Express Racing Team уже дисквалифицирован. Шанс встретиться с новозеландцами остается у Ineos Britannia из Великобритании, Luna Rossa Prada Pirelli (Италия), Alinghi Red Bull Racing (Швейцария) и America Magic из США. "Кривая производительности всех команд резко растет, уровень гонок значительно возрос", - заключил Далтон. "Для меня Луна Росса из Италии и Ineos из Великобритании - самые сильные на данный момент. Однако разница с американцами и швейцарцами минимальна".

В этом высокотехнологичном соревновании за Кубок Америки команды используют знания из Формулы 1 для повышения производительности. Виды спорта, такие как Формула 1 и парусный спорт, имеют общую цель - преодолеть границы физики.

Конкуренция между оставшимися командами, в том числе Ineos Britannia из Великобритании, Luna Rossa Prada Pirelli из Италии, Alinghi Red Bull Racing из Швейцарии и America Magic из США, усиливается из-за их неуклонного стремления к инновациям в спортивной технологии.

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