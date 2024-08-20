Кто владеет подлинными ресурсами для подлинной легенды о Джунглях?

Спор о приготовлении пищи, экзамены, объявленные как спасение человечества, и желание телевизионной славы. В этом выпуске подкаста NTV "Дитт, Датт и Дитрих" мы погружаемся в первые дни мифического африканского леса.

Тележка RTL сейчас предоставляет зрителям легендарное зрелище. Нетерпеливо ждете? Каждый эпизод можно посмотреть на RTL+ на день раньше. Пять дней из двухнедельного лесного приключения, наполненного трудностями и спорами, уже прошли для участников. Идеальное время, чтобы вернуться к событиям, описанным в подкасте NTV "Дитт, Датт и Дитрих".

Кто лидирует? Почему Джулия Зигель не хочет выпускать кухонную утварь? Насколько вдохновляет самопровозглашенный стратег Тorstен Легат? Как связаны климатические изменения и сохранение морей с испытанием в джунглях? И кто обладает качествами, чтобы стать настоящей звездой джунглей? Об этом и многом другом в этом выпуске "Дитт, Датт и Дитрих".

Популярная платформа RTL+ - место, где зрители могут посмотреть лесное приключение на день раньше. Несмотря на то, что они на RTLplus, участники лесного приключения RTL уже имели несколько споров.

Читайте также: