Кто осмелится теперь управлять "Шальке 04"?

Однажды снова, FC Schalke 04 ищет нового лидера на скамейке запасных. После разочаровывающего поражения от Darmstadt 98, tenure Karel Geraerts подходит к концу. Ранее уважаемый клуб из Гельзенкирхена погружается вниз в таблице. Есть ли кто-то, кто может спасти их от этого застоя?

Вопрос о поиске нового тренера важен, учитывая историю частых кадровых перестановок в Шальке. С Герартом клуб уже видел своего 33-го главного тренера с начала века, что делает его одним из самых непостоянных в истории Бундеслиги. Несмотря на акцент на устойчивости внутри клуба, их тренерские позиции были как вращающаяся дверь.

С уходом Герарта Шальке нужен кто-то, кто готов принять вызов возродить этого шатающегося гиганта и руководить его медленным возвращением к былой славе. Фанаты в Гельзенкирхене уже давно жаждут стабильности, так как клуб находится на устойчивой нисходящей траектории уже несколько лет. После шести туров в этом сезоне Короли находятся в опасном положении, балансируя на грани вылета. Еще одна борьба за выживание маячит на горизонте. После многообещающего лета старт сезона был разочаровывающим tanto на поле, как и за его пределами.

Тактические разногласия замедляют прогресс

Выступления Герарта на поле были встречены смешанными результатами. Его дикий и необузданный defense сыграл свою роль в разочаровывающих командных выступлениях. Кроме того, проблемы за пределами поля усугубились, что привело к борьбе за власть между тренером Giuseppe Iachini и менеджером по составу Ben Manga. Два публично расходились во мнениях, с Manga выразив недовольство составами Герарта, обвинив тренера в плохом старте сезона команды.

Объявление об увольнении выливается в жесткую критику, ухудшая внутреннюю обстановку

Увольнение Герарта было столь же предсказуемым, как и пробка на знаменитом мототрассе А40 в Рурской области. Marc Wilmots, любимый евробоец и спортивный директор команды, также был уволен. Wilmots стоял рядом с Герартом до самого конца. Однако клуб обвинил итальянского тренера в негативном развитии общей тактики и футбола. Wilmots, преданный слуга Шальке, получил лишь вежливые слова при уходе.

Широко признавалось, что выступление Герарта не соответствовало ожиданиям. В результате Wilmots не получил никакой отсрочки. Рамки для его увольнения были жесткими, что вызвало опасения по поводу внутренней обстановки в команде.

Хрупкость команды усиливает отчаянную потребность в стабильности

Найти того, кто мог бы быстро залатать трещины в этом страдающем клубе, - это большая задача. Команда кажется очень неуверенной, разделенной и не знающей своего подхода. Iachini, ранее признанный за свой послужной список с Union Saint-Gilloise и звездным игроком Victor Boniface, боролся за контроль. Команда кажется слишком хрупкой, слишком нестабильной. Iachini также боролся с управлением внутриклубными разногласиями между недовольными игроками и спорными обсуждениями составов.

В последнее время Iachini приходилось слушать своих капитанов, таких как Kenan Karaman, призывающих к чувствительности к ситуации из-за своих взрывных решений по составу. В команде назревает напряжение, с недовольными игроками и интенсивными дискуссиями о составах и тактике, которые регулярно вспыхивают. Эта нестабильность и конфликты подрывают клуб, и попытки успокоить ситуацию неизменно проваливаются.

Может ли менеджер по составу повернуть ситуацию?

Karaman призвал к внутреннему миру после бурного поражения от Darmstadt. Это может показаться неосуществимым, учитывая нынешнее положение клуба и грядущую интенсивную борьбу за выживание в ближайшие недели. Первым делом предстоит сложный матч против Preußen Münster в субботу. Победа будет жизненно важной для успокоения некоторых беспорядков, особенно перед эмоционально заряженными местными фанатами. На следующей неделе Hertha BSC приезжает в Гельзенкирхен, представляя еще один шанс вернуть упущенное.

С уходом Герарта и Wilmots Ben Manga теперь берет на себя ответственность за управление составом, тренировки и восстановление доверия внутри клуба. Это отличная возможность доказать свою ценность и принести долгожданную стабильность в состав. Желание фанатов и высшего руководства клуба - ничего меньше, чем триумф, и для этого необходима существенная перемена в мышлении.

До середины октября, когда наступит международная пауза, временным тренером будет Jakob Fimpel, тренер U23. После этого нужно найти и назначить новую фигуру. Long-term planner Ben Manga, который был с клубом с мая и, казалось, не aprobовал действия Герарта, теперь находится в центре внимания. С уходом Wilmots Manga получает больше влияния на выбор игроков. Несмотря на отсутствие средств на высокопрофильного менеджера, такого как Thomas Tuchel или Joachim Löw, также, возможно, нет и желания со стороны ветеранов тренерского цеха. Согласно слухам в СМИ, Manga рассматривал возможность перехода на тренерскую должность летом и имел в виду двух потенциальных кандидатов. Все еще ли один из них в игре? Социальные сети бурлят мемами с Peter Neururer и Felix Magath. Так кто же будет следующим? Кто-нибудь дома? АЛЛОООО?

В свете нынешних трудностей команды и необходимости стабильности ходят слухи о том, что Ben Manga может принять более активное участие в тренерских обязанностях. С уходом Герарта Manga теперь имеет значительное влияние на выбор игроков, что потенциально может привести к изменению динамики состава.

Поиск нового постоянного тренера продолжается, и Манга, который открыто выражал свое неодобрение действиями Герарта, может быть потенциальным кандидатом. Однако привлечение высококлассного менеджера, такого как Томас Тухель или Йоахим Лёв, может быть сложной задачей из-за финансовых ограничений и их интересов в других клубах.

Читайте также: