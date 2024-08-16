Кто-нибудь может помешать "Манчестер Сити" завоевать пятый титул подряд?

Есть не так много, чего еще можно добиться ему и его команде, и вопросы о том, будет ли это последний сезон Гвардиолы в клубе, скорее всего, будут преследовать команду всю season.

Испанец ранее в этом году признался, что даже сомневался в возвращении в прошлом сезоне, чтобы выиграть рекордный четвертый подряд титул Премьер-лиги, спрашивая себя после того, как завоевал треble в предыдущем сезоне: "Что я здесь делаю?"

В конце концов, мысль о том, чтобы стать первой командой, выигравшей четыре титула Премьер-лиги подряд, была достаточной, чтобы разжечь страсть и мотивацию Гвардиолы, но что дальше?

"Я не знаю прямо сейчас", - признался Гвардиола, чей контракт действует до конца этого сезона, в мае.

Но наличие одной из лучших, если не лучшей команды в истории Премьер-лиги, к которой можно вернуться после летнего отпуска, должно помочь развеять сомнения.

После вопросов о будущем капитана Кевина де Брюйне и вратаря Эдерсона основной состав команды остался нетронутым. Продажа Хулиана Альвареса в "Атлетико" Мадрид, который в основном использовался как запасной вариант для Эрлинга Хааланда, является единственным значительным уходом, но городу, скорее всего, не придется много об этом думать.

Покупка 20-летнего форварда Савиньо из Трои за-reported $27.5 миллионов является единственной сделкой, которую совершил город на данный момент в этом окне трансферов, но новости о том, что многообещающий юный талант Оскар Бобб получил перелом ноги, скорее всего, приведут к еще одной поездке на рынок трансферов.

С устоявшимся составом, знающим, как выигрывать, и одним из величайших тренеров всех времен, город, как и следовало ожидать, войдет в другой сезон фаворитом на победу в Премьер-лиге.

С переходом "Ливерпуля" от Юргена Клоппа - который покинул Анфилд летом - к Арне Слоту, "Арсенал" скорее всего останется единственным реальным претендентом на титул.

Команда Микеля Артеты гналась за городом весь прошлый сезон, но пока не смогла превзойти его.

Критики saying, что ближайшее поражение в сезоне 2022-23 было случайностью и "канониры" преуспели. Прошлый сезон опроверг это.

Не только "Арсенал" снова держался за хвост города, но и команда улучшилась и заставила команду Гвардиолы улучшиться.

Как показал прошлый сезон, эта команда "Арсенала" имеет мужество для борьбы за титул и она определенно не будет коротка на мотивации после того, как в прошлом сезоне едва не выиграла первый титул Премьер-лиги с 2004 года.

Команда сделала постоянным подписание вратаря Давида Раи на правах аренды и приобрела итальянского центрального защитника Риккардо Калафиори за относительно скромную сумму в $49.5 миллионов из Болоньи.

То, что Артета был бывшим ассистентом Гвардиолы в городе и считался своего рода протеже, только добавляет интриги в борьбу между этими двумя клубами.

Такой энтузиазм Артеты победить своего бывшего наставника, что он недавно применил необычную технику со сборной, надеясь убедиться, что его игроки готовы к предстоящему сезону.

Бывший капитан "Арсенала" нанял карманников, чтобы украсть ценные вещи из карманов игроков, пока они ужинали, только потом раскрыв им, что произошло.

Урок? Всегда будьте бдительны и внимательны, как оказалось.

Вне "Арсенала", однако, трудно убедить себя, что есть еще один претендент на титул.

"Ливерпуль", после расставания с Клоппом, естественно, войдет в переходный период, пока новый менеджер Слот пытается наложить свой отпечаток на команду.

Также есть эмоциональное бремя, которое ложится на игроков и фанатов после ухода легенды клуба, такого как Клопп, и Слот определенно будет нелегко восстановить тот же уровень энтузиазма и веры, который определил время немца в клубе.

Состав остается в основном тем же, и эта преемственность, несомненно, поможет Слоту адаптироваться к своей новой работе.

Непонятно, почему "Манчестер Юнайтед" решили продлить контракт с Эриком тен Хагом после еще одного трудного сезона, с победой в Кубке Англии в последний день, видимо, достаточно, чтобы убедить новых владельцев, что прошлые два разочаровывающих сезона не произошли.

Команда также сделала громкий ход на рынке трансферов, подписав Маттиаса де Лигта и Нуссaira Мазура из "Баварии", а также подписав талантливых молодых игроков Йошуа Зиркзее и Ленни Йоро.

Однако есть вопросы о том, что было потрачено $68.5 миллионов на Йоро, игрока, у которого был всего один год контракта в бывшем клубе "Лилль".

Между тем, деятельность "Челси" на трансферном рынке озадачивает многих экспертов и фанатов.

Клуб теперь имеет астрономические 44 игрока в своем раздутом основном составе, и несмотря на это огромное число, фанаты остались разочарованными составом, который клуб собрал.

Маурисио Почеттино был несколько неожиданно уволен в конце прошлого сезона после того, как команда закончила кампанию хорошо, и новый менеджер Энцо Мареска, который вывел "Лестер Сити" в Премьер-лигу прошлым сезоном, похоже, у него есть непростая задача не только выбрать свой состав, но и развить некоторую химию между игроками.

"Астон Вилла", которая заняла четвертое место в прошлом сезоне и квалифицировалась в Лигу чемпионов, несомненно, будет угрозой для топ-4 снова. Однако совмещение Лиги чемпионов с Премьер-лигой будет гораздо более сложной задачей, чем было с Лигой конференций, хотя прошлогодний полуфинальный забег Виллы показывает, что эта команда имеет пар.

"Тоттенхэм Хотспур", которого Вилла обошла на четвертое место в прошлом сезоне, определенно будет ожидать значительных улучшений в этом сезоне под руководством нового менеджера Анже Постекоглу.

Клуб потратил головокружительные $71 миллионов на форварда "Борнмута" Доминика Соланке и $45,5 миллионов на многообещающего 18-летнего Архи Грэя из "Лидса". Теперь, когда Постекоглу вступает во второй сезон, ожидания будут справедливо выше, чем в прошлом сезоне.

Внизу таблицы, попадание в Премьер-лигу по-прежнему так же пугающе для вновь promuченных клубов, как и всегда. В прошлом сезоне все три promuченные команды сразу же вылетели, так как пропасть между Чемпионшипом и Премьер-лигой увеличивается каждый год.

В этом сезоне "Лестер Сити" кажется, построил конкурентоспособную команду, но получил двойной удар в межсезонье, потеряв tanto тренера Мареску, как и звездного игрока Кирана Фрэнка Деусабла-Холла в "Челси".

"Ипсвич", который всего два года назад играл в третьем дивизионе английского футбола, получил поддержку, когда главный тренер Кэран Маккенна остался на предстоящий сезон, несмотря на интерес со стороны "Челси" и "Брайтона", в итоге подписав новый четырехлетний контракт.

"Саутгемптон" естественно является фаворитом на вылет, так как вернулся в Премьер-лигу через финал плей-офф, но в последний раз, когда это происходило в 2013 году, он смог закончить на впечатляющем 14-м месте. Главный тренер Расселл Мартин предан своей игре, основанной на владении мячом и передачах из обороны, всегда рискованной тактике для вновь promuченной команды.

Любовь Гвардиолы к футболу и страсть к победе распространяются за пределы титула Премьер-лиги, как он раскрыл свою желание доказать себя в спорте еще раз. Несмотря на слухи о его будущем, менеджер "Манчестер Сити" решительно настроен вести свою команду к еще одному успешному сезону.

Футбол и конкуренция всегда были в сердце карьеры Гвардиолы, и его приверженность "Манчестер Сити" продолжает вдохновлять его игроков и разжигать страсть к прекрасной игре в сердцах их фанатов.

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