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Крупный ритейлер Stop & Shop объединится с другими известными магазинами и прекратит продажу табачных изделий.

Крупные retiтый сети, в том числе Stop & Shop, прекращают продажу сигарет и табачных изделий в этом месяце, присоединяясь к другим ведущим заведениям, которые ранее прекратили распространение этих вредных товаров.

 and  John Stellmacher
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Крупный ритейлер Stop & Shop объединится с другими известными магазинами и прекратит продажу табачных изделий.

"Сеть супермаркетов, насчитывающая около 360 магазинов в основном на северо-востоке США, объявила, что прекращает продажу сигарет и табачных изделий с 31 августа. Это решение является частью их 'приверженности благополучию сообщества', как заявил президент Stop & Shop Гордон Рид.

В заявлении Рид сказал: 'В качестве розничных торговцев наша ответственность выходит за пределы наших полок, и мы решительно настроены на принятие активных мер для поддержки наших сотрудников, клиентов и сообществ в достижении лучших результатов в области здравоохранения'.

Активисты здравоохранения уже несколько лет призывают розничных торговцев отказаться от продажи табачных изделий, и некоторые районы даже ввели запрет на продажу табака в аптеках. В результате Американское онкологическое общество похвалило инициативу Stop & Shop, заявив: 'Это положительный шаг для ослабления хвата сигарет на детей, и мы понимаем, что могут быть сделаны дальнейшие шаги для снижения воздействия табака в наших сообществах'.

Президент Американского онкологического общества и Американского онкологического общества Cancer Action Network Карен Кнудсен сказала: 'Мы приветствуем этот шаг Stop & Shop и призываем законодателей штатов приоритетно финансировать программы контроля табака, чтобы поддержать тех, кто хочет бросить, с необходимыми ресурсами'.

Ранее Волмарт прекратил продажу сигарет в некоторых американских магазинах в 2022 году, а CVS - в 2014 году, сочтя это несовместимым со своей ролью поставщиков медицинских услуг. Таргет последовал этому примеру в 1996 году.

Тем не менее, некоторые крупные розничные торговцы продолжают продавать табачные изделия, такие как Publix, Albertson’s, Kroger и Costco в определенных местах."

"Ахолд Делахайз, нидерландские владельцы Stop & Shop, недавно закрыли 32 неэффективных супермаркета."

Решение Stop & Shop прекратить продажу сигарет и табачных изделий совпадает с решением Волмарта в некоторых американских магазинах в 2022 году и CVS в 2014 году, признавая, что продажа табака несовместима с их ролью поставщиков медицинских услуг. Кроме того, Ахолд Делахайз, нидерландские владельцы Stop & Shop, недавно закрыли 32 неэффективных супермаркета.

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