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Крупнейший в мире пенсионный фонд получает прибыль от акций технологий.

 and  James Williams
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Крупнейший в мире пенсионный фонд получает прибыль от акций технологий.

Близко 9000 компаний в десятках стран имеют Норвежский суверенный фонд как акционера. Наряду с другими инвестициями, это способствовало существенному росту в первой половине года. Особенно примечателен рост стоимости акций в технологическом секторе.

Норвежский суверенный фонд получил трехзначный миллиардный доход в первой половине года, составивший около 1,5 триллиона крон (125 миллиардов евро), согласно Центральному банку Норвегии. Это соответствует доходности 8,6%, делая его крупнейшим пенсионным фондом в мире, управляющим 17,7 триллиона крон. Фонд существенно выиграл от роста акций в технологическом секторе, вызванного ростом искусственного интеллекта.

Акции составляют 72% портфеля фонда, увеличившись на 12,5%. Кроме технологии, финансовый и здравоохранение секторы также показали хорошие результаты. В целом, фонд имеет доли в 8763 компаниях в 66 странах. Облигации составляют 26,1% портфеля, снизившись на 0,6%. Есть почти 1500 облигаций из 49 стран, а также около 900 недвижимых объектов в 14 странах и прямые инвестиции в возобновляемую энергию, такие как ветряные фермы, которые потеряли 18% своей стоимости. На данный момент есть пять таких инвестиций в четырех странах.

Пенсионный фонд финансируется доходами от государственных нефтегазовых компаний Норвегии и предназначен для финансирования расходов будущих поколений в Норвежском государстве благосостояния. Он может инвестировать только за рубежом и в настоящее время имеет доли в почти 9000 компаниях. Фонд строго придерживается правил в отношении этики, прав человека и защиты окружающей среды.

Норвежский пенсионный фонд, финансируемый государственными фондами от Норвежских нефтегазовых компаний, сообщил о существенном росте от своих инвестиций в акции технологического сектора в первой половине года. Этот рост, в основном вызванный ростом акций в технологическом секторе из-за искусственного интеллекта, привел к существенному увеличению государственных фондов, управляемых фондом.

Несмотря на успешную работу акций в технологическом секторе, стоит отметить, что Норвежский суверенный фонд, поддерживаемый государственными фондами, диверсифицирован в своих инвестициях, с долями в более чем 8000 компаниях в различных секторах и странах.

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