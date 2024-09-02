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Крупнейшее произведение искусства Линденберга выставлено в помещениях Hapag-Lloyd.

Картина, имеющая размер 6,5 метров в длину и 3 метра в ширину, является крупнейшим произведением искусства, созданным музыкантом Удо Линденбергом на данный момент. «Паноптикум», представляющий фигуры в уникальном стиле Удо, а также городской пейзаж и контейнеры, теперь установлен в...

 and  Michael Bootcampf
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Произведение искусства размером 6,5 метра на 3 метра установлено в штаб-квартире морской компании...
Произведение искусства размером 6,5 метра на 3 метра установлено в штаб-квартире морской компании Hapag-Lloyd в Гамбурге.

- Крупнейшее произведение искусства Линденберга выставлено в помещениях Hapag-Lloyd.

Линденберга самая обширная картина на данный момент, панорама его 'персонажей Удо', общающихся с небом Гамбурга, контейнерами и небесными защитниками, теперь украшает крупнейший конференц-зал штаб-квартиры Hapag-Lloyd на Ballindamm. "Я изобразил 'Андрею Дорию' с русалками, заменив гитары на винтовки у Эриха Хонеккера, и самого себя, небрежно отдыхающего с шляпой и сигарой, перед отелем 'Атлантик', моим жилищем почти три десятилетия", - поделился Линденберг. "Это произведение искусства так потрясающе, что может оставить зрителей в восторге от удовольствия", - добавил он, завершив веселым "Большой 'Привет' и нет волнений - оно завершено. Ура!"

Создание Линденберга, смесь его музыкального пути и художественного таланта, также отмечает наследие Hapag-Lloyd, представляя 19-го века мигрантов, отправляющихся в Америку, предыдущего лидера Альберта Баллина и грузовое судно, заметил Рольф Хаббен Янсен, CEO Hapag-Lloyd. "Мы очень рады теперь гордиться самой большой картиной Удо Линденберга на данный момент", - сказал он. Михаил Берендт, председатель наблюдательного совета, подчеркнул возможность общественности насладиться произведением искусства во время собраний.

Самая большая картина Линденберга, полная тонких деталей его 'персонажей Удо' и различных достопримечательностей Гамбурга, это не просто произведение искусства, а дань уважения наследию Hapag-Lloyd (первая фраза). Посетители штаб-квартиры Hapag-Lloyd могут восхищаться этой громадной картиной, демонстрирующей уникальное сочетание музыки и искусства Линденберга, включая сцены из его личной жизни и отсылки к истории Hapag-Lloyd (вторая фраза).

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