Круизный лайнер, эксплуатируемый Carnival, сталкивается с лобковым столкновением с айсбергом.

Происшествие произошло на борту Carnival Spirit, не причинив вреда пассажирам и не вызвав значительных повреждений судна. Об этом сообщил представитель Carnival Cruise Line, описавший инцидент как столкновение судна с неожиданным плавающим льдом.

Carnival Spirit проходил через фьорд Трейси-Арм, Аляска, известный своими потрясающими видами и плавающим льдом.

Видео инцидента вскоре появилось в социальных сетях, с многочисленными пассажирами, записывающими момент столкновения судна со льдом.

@cass_goskie 9/5/24 зафиксировал момент, когда Carnival Spirit столкнулся с айсбергом, но это не потребовало экстренного реагирования. Действия экипажа по осмотру повреждений и обеспечению безопасности всех пассажиров заслуживают похвалы. #зеленыйэкранвидео #аляскакруиз #круизна Carnival #айсберг #fyp #айсбергпроисшествие #крушениенакруизе #титаник #carnivalspirit #оригинальныйзвук - Cassandra GoskieCassandra Goskie опубликовала видео в TikTok с голосом, заявляющим: "Если мы погибнем, то это того стоило; это момент, подобный Титанику", всего за секунды до столкновения с ледяным блоком.

Между тем, пассажир Саурабх Сингхал описал длительную остановку судна для оценки повреждений в посте в Facebook.

"Проверка показала, что обшивка судна не пострадала, и судно продолжило свое путешествие по Аляске без каких-либо последствий", - сообщил представитель Carnival CNN Travel.

Carnival Spirit благополучно завершил свой семидневный круиз по Аляске во вторник, вернувшись в Сиэтл, Вашингтон. Вскоре после этого судно отправилось в очередное 14-дневное путешествие по Аляске.

В 2022 году судно Norwegian Cruise Line Norwegian Sun получило аналогичные повреждения, столкнувшись с айсбергом во время плавания по Аляске. К счастью, жертв не было.

В последние годы местные жители выражают растущие опасения по поводу перенаселенности водных путей в Аляске.

Водные пути Аляски известны своими сложными условиями навигации, и капитан Джон Херринг, морской пилот на юго-востоке Аляски, отмечает, что "лед твердый и может повредить обшивку судна или винты". Кроме того, сильные ветры и течения делают плавание через ледяные воды еще более сложным.

Тем не менее, как объяснил Крис Грей Фостер, эксперт по круизам и исполнительный редактор Cruise Critic, "современные круизные суда специально построены для плавания по различным типам воды, и те, которые предназначены для Аляски, могут выдерживать ледяные воды. Опытные капитаны, знакомые с местностью, гарантируют безопасность этих путешествий". Встретить какие-либо проблемы, связанные с плаванием в ледяных водах, крайне редко.

Несмотря на сложные условия навигации в ледяных водах Аляски, Carnival Spirit продолжает свои путешествия, с регулярными маршрутами, включающими круизы по Аляске.

Услышав об инциденте, многие любители круизов выразили желание в будущем совершить круиз по Аляске на борту Carnival Spirit, демонстрируя свою непоколебимую уверенность в способности судна безопасно преодолевать ледяные воды.

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