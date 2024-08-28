Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиКорабль викингов

Круизное судно викингов перевернулось, в результате чего погибла женщина.

Исследователи начали морскую экспедицию с Фарерских островов, используя реплику викингского корабля, чтобы пересечь огромный океан на пути в Норвегию. К сожалению, их приключение закончилось катастрофой

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Разбивающее сердце заключение от отважного исследовательского плавания. (Исторический рисунок)
Разбивающее сердце заключение от отважного исследовательского плавания. (Исторический рисунок)

- Круизное судно викингов перевернулось, в результате чего погибла женщина.

Неудачное морское предприятие заканчивается потерей: молодая женщина умирает во время попытки пересечь Фарерские острова и Норвегию на возрожденном викингском судне. Незащищенная лодка перевернулась недалеко от Стада на западном побережье Норвегии, как сообщают норвежские службы спасения на юге.

Пять человек были спасены из воды поздно вечером во вторник, и их здоровье было оценено как отличное. Тем не менее, первоначально сообщалось, что один человек пропал без вести. Женщину нашли на следующее утро на борту береговой охраны, находившейся в нескольких сотнях метров от места происшествия, и она была объявлена мертвой на месте, как сообщает норвежское новостное агентство NTB, ссылаясь на полицейские источники.

Норвежские и фарерские СМИ описали ее как гражданина США или Мексики, проживающего в штате Флорида, 29 лет.

Шесть смельчаков отправились в плавание и гребли от Фарерских островов до Норвегии на возрожденном викингском судне "Наддоддур" в рамках инициативы "Викингское путешествие". Под командованием швейцарского капитана и командира экспедиции Анди Фице их целью было оживить захватывающий мир викингов и морской легенды посредством почти 930-километрового путешествия через открытые, безмоторные воды, как сообщает фарерский портал Local.fo. Они отправились из Твёroyri на фарерском острове Судурой в выходные дни.

despite the successful rescue of five crew members, tragedy struck during the Viking Odyssey voyage. The capsized Viking ship, named "Naddoddur," claimed the life of a 29-year-old female passenger, who was discovered near Stad on Norway's western coast the following morning.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Полиция установила периметр вокруг места происшествия.
Панорама

Молодой немец погиб в результате смертельного взрыва песком.

Двое подростков из Мюнхена погибли в трагическом инциденте на датском пляже, захлебнувшись при приближении песка.В течение нескольких дней после этого инцидента власти обнаружили их тела.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах на Майорке, немцы освобождены
Панорама

Несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах на Майорке, немцы освобождены

Четверо гражданина Германииreptтаплели Orgel мнеетackages Brugtadores б réalisé положить более года, обвинённые в соучастии в изнасиловании. В настоящее время они выпущены под залог, но это не означает оправдания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Молодой человек разрушает древнее 3500 летнее судно, музей сохраняет спокойствие.
Панорама

Молодой человек разрушает древнее 3500 летнее судно, музей сохраняет спокойствие.

Малолетний ребенок случайно уничтожил историческую реликвию в музее, демонстрируя удивительную собранность во главе учреждения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно