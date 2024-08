- Круизное судно викингов перевернулось, в результате чего погибла женщина.

Неудачное морское предприятие заканчивается потерей: молодая женщина умирает во время попытки пересечь Фарерские острова и Норвегию на возрожденном викингском судне. Незащищенная лодка перевернулась недалеко от Стада на западном побережье Норвегии, как сообщают норвежские службы спасения на юге.

Пять человек были спасены из воды поздно вечером во вторник, и их здоровье было оценено как отличное. Тем не менее, первоначально сообщалось, что один человек пропал без вести. Женщину нашли на следующее утро на борту береговой охраны, находившейся в нескольких сотнях метров от места происшествия, и она была объявлена мертвой на месте, как сообщает норвежское новостное агентство NTB, ссылаясь на полицейские источники.

Норвежские и фарерские СМИ описали ее как гражданина США или Мексики, проживающего в штате Флорида, 29 лет.

Шесть смельчаков отправились в плавание и гребли от Фарерских островов до Норвегии на возрожденном викингском судне "Наддоддур" в рамках инициативы "Викингское путешествие". Под командованием швейцарского капитана и командира экспедиции Анди Фице их целью было оживить захватывающий мир викингов и морской легенды посредством почти 930-километрового путешествия через открытые, безмоторные воды, как сообщает фарерский портал Local.fo. Они отправились из Твёroyri на фарерском острове Судурой в выходные дни.

