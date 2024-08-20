Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Кровь в полном спринте врезается в закрытую зону, что приводит к перевернутому велосипедисту.

Животное БЫК отдыхает в Целе, сталкивается с велосипедистом, наносит ущерб. Власти, хозяин животного и другие животноводы борются, чтобы поймать животное. В конце концов, охотник вступает в дело.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
В понедельнический вечер полицейские были заняты более часа из-за сбежавшей коровы (визуальное...
В понедельнический вечер полицейские были заняты более часа из-за сбежавшей коровы (визуальное представление).

- Кровь в полном спринте врезается в закрытую зону, что приводит к перевернутому велосипедисту.

В городе Целле на сцене появилось проблемное рогатое животное. Эта непослушная корова вызвала хаос, опрокинув велосипедиста и разрушив множество заборов. Попытки успокоить разъяренное животное оказались безуспешными, вынудив власти принять решительные меры в понедельник. К счастью, велосипедист остался цел и невредим после инцидента.

Множество очевидцев стали свидетелями безумств коровы и сообщили об этом в полицию. Перегруженные, полицейские, вместе с фермерами, прохожими и владельцем, пытались успокоить и загнать животное в жилом районе. Охотнику, находившемуся на территории церкви, пришлось застрелить буйную корову после часа бесплодных усилий.

Заботливые граждане быстро связались с местной полицией, чтобы сообщить о разрушительном поведении коровы. В то время как полиция сыграла решающую роль в координации усилий по безопасному содержанию и перемещению животного.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В земельном государстве Саксония назначены новые выборы в ландтаг на 1 сентября. Кандидат от СДПГ,...
Федеральные земли Германии

Критикует избирательную кампанию популизма в Саксонии

Выборы в Саксонии интенсивны. Лидер candidates от SPD выражает тревогу по поводу популизма в четырех партиях и считает 'Выбор за Германию' партией загадкой.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно