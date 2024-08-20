- Кровь в полном спринте врезается в закрытую зону, что приводит к перевернутому велосипедисту.

В городе Целле на сцене появилось проблемное рогатое животное. Эта непослушная корова вызвала хаос, опрокинув велосипедиста и разрушив множество заборов. Попытки успокоить разъяренное животное оказались безуспешными, вынудив власти принять решительные меры в понедельник. К счастью, велосипедист остался цел и невредим после инцидента.

Множество очевидцев стали свидетелями безумств коровы и сообщили об этом в полицию. Перегруженные, полицейские, вместе с фермерами, прохожими и владельцем, пытались успокоить и загнать животное в жилом районе. Охотнику, находившемуся на территории церкви, пришлось застрелить буйную корову после часа бесплодных усилий.

Заботливые граждане быстро связались с местной полицией, чтобы сообщить о разрушительном поведении коровы. В то время как полиция сыграла решающую роль в координации усилий по безопасному содержанию и перемещению животного.

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