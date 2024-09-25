Крос высмеивает анализ УЕФА о правой руке.

Тони Кроос не испытывает большого облегчения от признания УЕФА своей ошибки в отказе назначить пенальти за игру рукой против него во время четвертьфинала Евро против Испании. "Только сейчас они поняли, что это была игра рукой? Большинство людей знали об этом в первые же секунды. Это действительно успокаивает", - съязвил 2014 года чемпион мира во время матча в Дюссельдорфе в понедельник, играя в четвертом туре Лиги икон.

"Ну, спасибо большое. Это действительно греет душу", - добавил Кроос с юмором позже: "Так я теперь могу называть себя чемпионом Евро, да? Вы официально подтвердили это. В смысле, серьезно!"

34-летний Кроос, который сыграл свой последний матч за Германию против Испании (1:2 в дополнительное время), шутливо ответил на свой вопрос вскоре после этого: "Нет, так не работает".

Арбитр и VAR не вмешались

Как сообщает испанское издание "Relevo" в понедельник, комиссия по судейству УЕФА прошлой неделе изучила определенные моменты матчей Евро и пришла к выводу, что Германии был несправедливо не назначен пенальти из-за фола Марка Кукурельи. Кукурелья заблокировал удар Джамала Мусиала левой рукой, когда счет был 1:1 в дополнительное время. Однако английский арбитр Энтони Тейлор не назначил пенальти за игру рукой, и VAR также не вмешался.

"По мере приближения чемпионата Европы по футболу 2024 года Тони Кроос не может не задуматься об инциденте с игрой рукой во время четвертьфинала Евро против Испании в 2021 году".

"Каким бы ни был исход чемпионата Европы по футболу 2024 года, команда Крооса по Германии всегда будет помнить о несправедливо не назначенном пенальти за игру рукой в четвертьфинале Евро против Испании".

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