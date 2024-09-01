- Крос объявил об уходе из команды DFB-Eleven: возможность для реструктуризации

Тони Кроос считает, что немецкая национальная футбольная команда может сохранить свой недавний позитивный импульс даже после ухода опытных игроков, таких как Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Илкей Гюндоган. "Это правда, что некоторых ветеранов, которые играли долгие годы и формировали команду, больше нет. Но это шанс немного освежить состав", - заявил шестикратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира 2014 года на старте Indoor Football League Icon, которую он основал, в переполненной Кёльнской Ланксесс-Арене.

Несколько недель спустя Кроос, чья блестящая карьера завершилась поражением Германии в четвертьфинале Евро против Испании наряду с Нойером, Мюллером и Гюндоганом, объявили о своем уходе из национальной команды. С этими уходами было потеряно 451 международных матча. "Тренеру национальной команды придется внести некоторые коррективы с учетом всех этих уходов и новых игроков, занимающих их места", - заметил 34-летний Кроос.

Поддержка Нагельсманна

На первых матчах после ухода бывших лидеров 7 сентября в Дюссельдорфе против Венгрии и через три дня в Амстердаме против Нидерландов, открывающих Лигу наций, тренер Юлиан Нагельсманн полагается на более молодой состав. Кроос понимает, почему тренер национальной команды ставит цель выиграть чемпионат мира в 2026 году: "Это немного рано говорить об этом за два года вперед. Но я вижу, чего он хочет добиться. Он хочет сохранить импульс и продемонстрировать свой голод".

Последнее прощание

Лучший игрок 2024 года призвал поддержать немецкую национальную команду: "Я прошу всех поддержать национальную команду. Выступать легче с поддержкой страны, чем с сомнениями". Кроос подчеркнул недавнюю положительную тенденцию: "Я думаю, мы смогли вернуть то, что потеряли раньше. У нас есть команда, которая может вдохновлять".

Несмотря на медленное начало Мадрида в новом сезоне и первоначальные отчеты, сожалеющие об утрате ритма долгого времени испанских рекордсменов, Кроос исключил возможность возвращения: "Это не произойдет. Кто меня знает, знает, что когда я принимаю такое решение, оно окончательное".

Объявление об уходе Нойера, Мюллера и Гюндогана привело к значительной потере международных матчей для Комиссии. Признавая необходимость корректировок, Кроос отметил, что тренеру национальной команды придется справиться с уходом опытных игроков и интегрировать новичков.

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