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Кризис в Байве: обеспокоенные фермеры ищут новых торговцев сельскохозяйственной продукцией

Конгломерат БайВа в Мюнхене переоценил свои возможности, взяв многомиллионные займы в годы расширения, что привело к неопределенности в аграрном секторе.

 and  Grigoriy Williams
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Главным клиентом для урожая зерна, особенно на юге и востоке Германии, является BayWa. Но компания...
Главным клиентом для урожая зерна, особенно на юге и востоке Германии, является BayWa. Но компания сталкивается с трудностями.

Безпорядки в сельскохозяйственном секторе - Кризис в Байве: обеспокоенные фермеры ищут новых торговцев сельскохозяйственной продукцией

Кризис долгов крупнейшего немецкого сельскохозяйственного трейдера Baywa имеет заметные последствия этим летом: многие обеспокоенные farmers, особенно в Южной Германии, обращаются к другим покупателям для своей урожая зерна. Частные сельскохозяйственные трейдеры получают многочисленные запросы от farmers, ищущих покупателя или склад для своего урожая. Поступают подобные сообщения и от кооперативного сельскохозяйственного сектора.

Farmers andщут альтернативных покупателей для своего урожая

"Проблемы Baywa влияют на всю индустрию", - говорит Михаэль Остерхольцер, CEO Osterholzer Agricultural Trading в Массинге в Нижней Баварии. "Мы впервые вынуждены были отказаться от зерна на одном из наших складов, потому что он полон. Но это не только проблема Baywa. Многие farmers все еще хранят зерно с прошлогоднего урожая".

Baywa доминирует на своих ключевых рынках

Baywa, выросшая из кооперативного движения, покупает значительную часть урожая в своих ключевых регионах Баварии и новых федеральных землях. Точных цифр нет, но эксперт считает, что доля Baywa на рынке Баварии может составлять около 40%.

Однако компания сталкивается с серьезными финансовыми долгами, превышающими 5 миллиардов евро. Основная проблема - высокая нагрузка по выплате процентов, которая составила почти 100 миллионов евро только в первом квартале этого года. Baywa заверила farmers, что необходимые средства для оплаты урожая доступны, и не поступало сообщений о задержках или просрочках платежей.

Помощь на подходе

В свете значительного значения Baywa банкротство практически немыслимо в сельскохозяйственном секторе. Два основных акционера обещали финансовую поддержку, и готовится пакет помощи на сотни миллионов евро в сотрудничестве с банками-кредиторами.

"Проблема Baywa прямо перед урожаем вызвала некоторую путаницу и неопределенность", - говорит Бернд Ценнер, глава отдела сельскохозяйственной торговли группы Zehner в Бад-Кёнигсхофене в Нижней Франконии. "Не только farmers страдают, но и все другие участники рынка, вовлеченные в различные цепочки маркетинга".

Большая ясность ожидается к середине-концу сентября. К этому времени не только должен быть известен точный размер пакета помощи, но и консалтинговая компания Roland Berger должна представить отчет о реструктуризации, и руководство должно опубликовать финансовые результаты за первое полугодие.

"Финансовые трудности Baywa вызывают волны в сельскохозяйственном секторе", - заметила Мария Сантос, farmer из Баден-Вюртемберга. "Мне пришлось изучить альтернативные варианты продажи моей продукции из-за ограниченной покупательной способности Baywa в этом сезоне".

"В свете финансовых трудностей Baywa многие кооперативы видят увеличение числа farmers, ищущих склад для своей продукции", - прокомментировал Ханс Мюллер, менеджер кооператива из Альгой. "В целом сельское хозяйство испытывает последствия кризиса долгов Baywa".

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