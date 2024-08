- Кризис и чрезвычайные ситуации после штормов

Сильные штормы затопили улицы, наполнили подвалы и особенно вызвали резкий подъем уровня реки Заальбах в районе Карлсруэ. Пожарные, полиция и службы спасения работают непрерывно. В Гондельсхайме травмировался помощник во время транспортировки мешков с песком. "На данный момент не известны другие случаи травмирования", - сообщило управление пожарной охраны района.

Вечером центр контроля наводнений предупредил, что из-за сильных локальных дождей возможно резкое повышение уровня воды в некоторых ручьях и реках в Баден-Вюртемберге в течение ночи и среды.

Полиция в Карлсруэ призывает людей избегать несущественных поездок из-за штормовой ситуации. "Если вы находитесь в пострадавших районах, пожалуйста, заранее узнайте о доступных маршрутах", - сказано в заявлении. "Мы просим общественность следить за текущей ситуацией и следовать инструкциям местных служб спасения", - обратилась полиция.

Сотни развертываний в районе Карлсруэ

"В Built-up areas, heavy rainfall can lead to local overloads of the sewer system and rapid flooding of streets, basements, underpasses, and underground car parks in individual cases", - написали эксперты по наводнениям в отчете о ситуации на сайте. "Flooding of roads is also possible outside of built-up areas". Однако нет регионального риска наводнения на больших реках.

Согласно первоначальной информации из ситуационного центра в Министерстве внутренних дел, основной фокус вечерних штормовых развертываний находился в районе Карлсруэ. Управление пожарной охраны района сообщило незадолго до полуночи, что пожарные обработали более 500 развертываний. Около 300 развертываний все еще открыты, "но они не являются критически важными". В целом, задействовано несколько сотен человек.

Чтобы координировать штормовые развертывания по всему району Карлсруэ, пожарная охрана объявила "исключительную ситуацию развертывания". Руководителем оперативного центра является районный начальник пожарной охраны Юрген Бордт из районной администрации. "Кроме того, различные города и муниципалитеты собрали административный персонал, и пожарные станции постоянно укомплектованы". Полиция также сообщила, что районная администрация создала команду кризиса.

В некоторых местах вода стоит полуметра на улицах или в туннелях, сказал представитель полиции. Особенно пострадали районы вокруг Бреттена и Брухаля.

"Абсолютный хаос"

В Гондельсхайме, примерно в 15 километрах западнее Карлсруэ, автомобили уносит потоком воды, сказал представитель пожарной охраны вечером. "Абсолютный хаос" царит. Люди, оказавшиеся в воде в своих автомобилях, сообщают, сказал представитель полиции. Однако он объяснил, что согласно первоначальной оценке пожарной охраны, на данный момент не требуются эвакуационные меры. Река Заальбах в некоторых местах вышла из берегов. Пожарная охрана Гондельсхайма написала в Facebook о наводнении: "В настоящее время мы получаем много сообщений, которые мы приоритизируем и обрабатываем".

На социальной сети Facebook муниципалитет сообщил, что в городе объявлена чрезвычайная ситуация. Люди должны поддерживать друзей и соседей, если это возможно. "После дождя понадобятся многие helping hands и также помпы и т.д.".

Управление дорог района постоянно ездит по федеральным дорогам в пострадавших районах с грузовиками, чтобы проверить доступность через дорожную сеть, согласно пожарной охране.

Людей в Брухале призывают оставаться дома.

Из-за шторма город Брухаль предупредил население: "Внимание - Оставайтесь дома", - сказано вечером на сайте. "Из-за сильного дождя происходит наводнение в некоторых частях внутреннего города Брухаля и районов Хайдельсхайм и Хельмхайм". Дорога через Хельмхайм частично под метром воды. Здесь река Заальбах также вышла из берегов в некоторых местах.

Из-за наводнения дороги, перекрестки и туннели непроходимы и закрыты. В Хельмхайме существует риск затопления трансформаторной станции, что может привести к отключению электроэнергии. Пожарная станция в Хайдельсхайме недоступна из-за наводнения.

Клиника Фюрст-Стирум в Брухале также пострадала от ущерба, причиненного штормом, - сообщила пожарная охрана, не вдаваясь в подробности. Она полностью функционирует.

Река превысила предыдущие отметки высокой воды

Впечатляющие виды из центра контроля наводнений показали ситуацию: График для датчика Гондельсхайма показал, что линия находилась ниже отметки 10 сантиметров в течение нескольких дней и до вторника. Вечером кривая внезапно подскочила до более 2,70 метров - превысив данные за 2013 (2,23 метра), 2015 (2,06 метра) и 1983 (1,95 метра) годы. Однако также было видно около полуночи, что уровень воды резко падает.

На данный момент ожидается небольшое увеличение для датчика Брухаля вниз по течению. Здесь уровень воды поднялся с менее 30 сантиметров в течение дня почти до 2,00 метров. Уровень воды был 1,68 метра во время наводнения 2013 года. Эксперты говорят о так называемом 100-летнем наводнении, когда достигнут отметки 2,10 метра, и 50-летнем наводнении при 1,92 метра. Центр контроля наводнений не предоставляет такую информацию для Гондельсхайма.

Самый жаркий день года

В Линкенхайм-Хохштеттене молния ударила в чердак многоквартирного дома, вызвав пожар. Пожарная охрана потушила пламя. Жители временно размещены в церкви, так как дом не имеет газа и электроэнергии.

Позднее штормы двинулись на север над регионом Хайльбронн. Представитель полиции изначально сообщал лишь о нескольких развертываниях, таких как поваленные деревья. На шоссе А81 водителей время от времени предупреждали об аквапланировании.

Вторник в Вагхаузен-Киррлахе в районе Карлсруэ был измерен как вторая по величине температура в стране с максимальным значением 36,3 градуса по данным немецкой службы погоды (DWD). Первое место занял Бад-Нойенар-Ах в Рейнланде-Пфальце с 36,5 градуса, сказал метеоролог из DWD. Таким образом, согласно предварительным данным, вторник стал самым жарким днем ​​года.

