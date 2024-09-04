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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Критикует недостаточное финансирование образовательных проектов: СПД

Депутат от SPD Мартин Хаберсаат критикует, что одну треть учащихся в северном регионе лишают справедливых возможностей получения образования по причине социальных факторов. Он призывает к финансовым вложениям.

 and  Yaroslav Smith
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Мартин Хаберсаат выступает за решительное вмешательство правительства в сфере образования.
Мартин Хаберсаат выступает за решительное вмешательство правительства в сфере образования.

Выделение ресурсов на обучение и академическое развитие. - Критикует недостаточное финансирование образовательных проектов: СПД

Критика фракции СДПГ Шлезвиг-Гольштейна в связи с неудовлетворительным финансированием образования. Член СДПГ Мартин Габерсаат заявил: "Образование - это основное право, и у каждого должен быть шанс на академический успех". Статистические данные показывают, что более 33% учащихся испытывают неблагоприятные условия из-за своего социального положения, что свидетельствует о проблемах в обществе.

Факторы, негативно влияющие на академический успех учащихся, включают семьи, которые не могут позволить себе образование, безработные семьи и семьи, живущие за чертой бедности, отметил Габерсаат. По данным последней переписи, примерно 33,4% учащихся находятся в зоне риска - это около 106 900 учащихся и молодых людей.

Финансовые вложения в образование политиков значительно влияют на структуру образовательных методов и разделение социального происхождения и образовательных достижений. В среднем по стране на человека в возрасте до 30 лет тратится 6400 евро без федеральной поддержки - в Шлезвиг-Гольштейне эта цифра составляет 6200 евро, что меньше средней по стране.

Призыв СДПГ к решительным действиям

Габерсаат считает, что лучшая академическая успеваемость учащихся Гамбурга в различных исследованиях поддерживает аргумент о том, что инвестиции в образование приносят положительные результаты. Там инвестиции составляют 7800 евро на человека в возрасте до 30 лет. Другой фактор успеха в гамбургском городе - языковая оценка для всех четырехлетних детей, гарантирующая, что все первоклассники могут suivre уроки на родном языке.

Недостаточное финансирование образования в Шлезвиг-Гольштейне в конечном итоге вредит учащимся, примерно 8,6% из которых покидают школу без диплома в 2022 году. "Министерство часто ссылается на поддерживаемых учащихся, чтобы уйти от ответственности", - сказал Габерсаат.

Недостаточное финансирование образования в Шлезвиг-Гольштейне - это проблема, которая совпадает с убеждением Габерсаата в том, что у каждого должен быть равный шанс на академический успех, учитывая образование как основное право. Решение этой проблемы требует решительных действий от СДПГ, чтобы гарантировать, что инвестиции Шлезвиг-Гольштейна в образование соответствуют средней по стране, предоставляя равные возможности и ресурсы для всех учащихся.

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