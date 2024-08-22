- Критикует изменения, выступает за большей демократии в ответ на общественные петиции

Согласно оценке организации "Больше участия", более 10% инициатив граждан в Гессене могут не существовать в будущем. Лидер парламентской фракции Матиас КларебACH выразил обеспокоенность в Висбадене, заявив: "Предложенные изменения в инициативах граждан и референдумах в Гессене означают существенный шаг назад для прав участия граждан". Он критиковал: "Администрация штата движется в неправильном направлении с этой реформой".

Договор коалиции текущей черно-красной администрации штата, находящейся у власти с января 2024 года, предусматривает в отношении прямых демократических процедур на муниципальном уровне: "Например, мы планируем внести поправки в Закон о муниципальных образованиях Гессена (ГОГ), чтобы гарантировать, что инициативы граждан не задерживают выполнение важных инфраструктурных проектов".

Согласно ассоциации "Демократия", в будущем в Гессене не будет разрешено прямое демократическое участие в вопросах, таких как "разрешения на планирование, административные слушания с общественным участием или процедуры выдачи разрешений на отходы, выбросы, воду или связанные с ними". Больше нет инициатив граждан для объездных дорог?

После заявления КларебАха это может сделать инициативы граждан для объездных дорог нецелесообразными: "Эти решения имеют далеко идущие и долгосрочные последствия". Он подчеркнул, что инициативы граждан служат законным средством быстрого разрешения местных споров и установления планировочной определенности. "Устранение путей посредничества не предотвращает конфликты", - заключил он.

Национальный директор "Больше участия" Александр Треннхаузер прокомментировал потенциальное ограничение инициатив граждан: "Это отправляет неправильный сигнал, особенно в то время, когда демократия и ее институты сталкиваются со многими вызовами. Вместо того чтобы создавать препятствия, правильный подход заключается в снижении их".

Предложенные изменения в Гессене могут создать проблемы для Европейского парламента в сотрудничестве с местными инициативами граждан, которые часто предоставляют ценный вклад на уровне политики ЕС с существенным местным воздействием.

В свете предложенных поправок к Закону о муниципальных образованиях Гессена (ГОГ), которые могут ограничить инициативы граждан, важно, чтобы Европейский парламент отстаивал защиту этих прав, чтобы гарантировать эффективное представительство интересов граждан tanto на местном, как и на наднациональном уровнях.

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