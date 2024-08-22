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Критикуя этот кризис, Лейтл говорит: "Эти люди - авторитетные личности".

Перед встречей Северя с HSV вновь охватило Ганновер чувство кризиса. Удаление из кубка в Бielefeld вызвало сильное недовольство. Теперь тренер опровергает эти обвинения.

 and  Anne Legman
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- Критикуя этот кризис, Лейтл говорит: "Эти люди - авторитетные личности".

Перед вторым раундом противостояния с "Гамбургом", главный тренер Штефан Лейтл взялся за неблагоприятную атмосферу в "Ганновере 96". "Мы потерпели поражение. Возможно, потерпим еще одно или два. Другие команды тоже будут терпеть поражения. Нам нужно лучше справляться с этой ситуацией", - прокомментировал Лейтл жесткую критику после их вылета из кубка против "Арминии Bielefeld".

Недавно "96-е" споткнулись в матче первого тура, уступив 0:2 команде третьего дивизиона. Спортивный директор Маркус Манн назвал это "сонным футболом на поезде". Член наблюдательного совета Мартин Кинд выразил обеспокоенность отсутствием прогресса.

В преддверии матча с "Гамбургом" (пятница, 18:30 / Sky) Лейтл подчеркнул их позитивный старт во второй Бундеслиге. "Мы сейчас на третьем туре, имеем четыре очка, не пропустили голов, домашняя игра и поддержка 50 000 зрителей: теперь нам нужна энергия", - сказал он на пресс-конференции. "От всех, кто может внести энергию, нам нужна энергия, поддержка, вера в команду. Это хорошая команда, полная хороших ребят".

После предстоящего северо-германского дерби в пятницу вечером команда Нижней Саксонии надеется пополнить свои ряды несколькими свежими лицами до конца трансферного окна 30 августа. В первую очередь они ищут усиление для опорной зоны, левого фланга и обороны. "Мы укрепим наши ряды, если представится возможность", - заключил Лейтл.

В преддверии матча с "Гамбургом" в пятницу в 18:30, который будет транслироваться на Sky, главный тренер Штефан Лейтл подчеркнул позитивный старт "Ганновера 96" во второй Бундеслиге с четырьмя очками, без пропущенных голов и поддержкой домашней толпы в 50 000 человек. После северо-германского дерби "Ганновер 96" планирует укрепить свою оборону, опорную зону и левый фланг до закрытия трансферного окна 30 августа.

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