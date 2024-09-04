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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Критики требуют разъяснения после увольнения правительственного чиновника

После удаления влиятельной фигуры из правительства Гессена оппозиционная фракция обвиняет в действиях, которые ухудшили ее репутацию. Они оказывают давление на Министра-президента, требуя ответа на десять конкретных вопросов.

 and  Hanna Hofmann
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Оппозиция в Гессене планирует weiteres глубже разобраться в деталях увольнения государственного...
Оппозиция в Гессене планирует weiteres глубже разобраться в деталях увольнения государственного секретаря Лями Массари-Беккер

- Критики требуют разъяснения после увольнения правительственного чиновника

В ситуации с уволенным гессенским государственным секретарем Ливией Мессари-Беккер оппозиция наращивает давление на коалиционное правительство, возглавляемое ХДС. Парламентские группы Зеленых и СВП планируют направить прямое письмо министру-президенту Борису Райну, содержащее десять вопросов.

Ранее все запросы от законодателей к министру экономики Кавеху Мансуори (СПД) и министру культуры Армину Шварцу (ХДС) в двух комитетах гессенского парламента остались без ответа или были напрямую уклонены, заявили Зеленые и СВП. "Без разрешения всего вопроса нашему штату может быть причинен ущерб. В конце концов, кто захочет занимать высокие должности в правительстве штата в будущем, если кого-то обращаются таким вредным, непрофессиональным и бесчестным образом?"

Мансуори заявил еще в июле, что он уволил беспристрастного ученого Мессари-Беккер, ранее являвшегося уважаемым членом известного think tank Клуба Рим, из-за "неподходящего поведения" вне работы. По сообщениям СМИ, заместитель министр-президента якобы обвинил политического новичка в использовании своего положения государственного секретаря для давления на получение лучшей оценки в школе на родительском собрании в одной из школ своих детей. Мансуори пока не делал никаких публичных заявлений по этому вопросу.

Мессари-Беккер решительно отрицает обвинения и, как сообщает немецкое агентство ДПА, подала апелляцию на свой отстранение.

ХДС, будучи ведущей партией в коалиционном правительстве, оказалась под пристальным вниманием из-за того, как министр культуры ХДС Армин Шварц обращается с ситуацией с государственным секретарем Ливией Мессари-Беккер. Парламентские группы Зеленых и СВП, выражая озабоченность, сотрудничают над письмом к министру-президенту Борису Райну, требуя ответы на свои вопросы по этому вопросу.

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