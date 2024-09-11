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СпортНовостиФК "Бавария"

Критики нацелены на голкипера "Золотых перчаток" Гарри Кейна.

Без двойной упаковки против эмоциональных вспышек

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Критики нацелены на голкипера "Золотых перчаток" Гарри Кейна.

На своем золотом юбилейном матче Гарри Кейн оформил дубль. Пока товарищи по команде и соперники аплодируют ему в восхищении, звезда Баварии также отвечает своим критикам. В эту волшебную ночь он вспоминает тех, кто не понимает его.

Безупречный юбилейный матч, в котором он забил два гола в золотых бутсах, усилил желание Гарри Кейна забить еще больше голов. "Я никогда не ограничиваю свои амбиции в отношении того, чего я могу достичь. Я знаю, что у меня будут возможности в этой команде, и с этими возможностями я могу забить много голов", - сказал английский нападающий после своего 100-го международного матча, который он, как и ожидалось, украсил дублем.

В матче против Финляндии в победном со счетом 2:0 матче Лиги наций Кейн забил оба гола (57', 76') - в золотых бутсах. После его замены на 79-й минуте ему аплодировала стоящая публика на стадионе Уэмбли.

Но Кейн не удовлетворился лишь комплиментами после своей отличной игры. "Те, кто сомневается в тебе, только подталкивают тебя к тому, чтобы доказать им обратное", - сказал он на ITV, обращаясь напрямую к своим критикам. "Я всегда о том, чтобы забивать голы, и с нетерпением жду будущего".

"Это такой памятный вечер для него. Я хотел дать фанатам возможность выразить свою благодарность", - объяснил и.о. главного тренера Ли Карсли, чья первая домашняя игра во многом обязана Кейну. 31-летний нападающий добавил еще два гола к своим 67 международным голам против Финляндии, в итоге заслужив похвалу tanto от товарищей по команде, как и от соперников.

Восхищение вратаря Финляндии

"У судьбы был свой план", - сказал вратарь Джordan Pickford, смеясь во время интервью на Sky. Для него честь играть на поле вместе с Кейном. "Подходит, что Харри забил оба гола - это его ночь", - сказал дебютант Нони Мадуке, который помогал Кейну забить второй гол: "Приятно играть с Харри, потому что он оправдывает твое доверие в штрафной".

Даже вратарь Финляндии Лукаш Храдецки был впечатлен. "Статистика, игры, все действия и влияние, которое он оказывает на свою команду, делают его замечательным игроком", - сказал леверкузенский профессионал: "Приятно иметь такого игрока в Бундеслиге".

Кейн занимает десятое место среди английских международных игроков, преодолевших рубеж в 100 матчей. 31-летний нападающий имеет неплохие шансы побить рекорд бывшего английского игрока Питера Шилтона в 125 матчах за английскую национальную команду.

"Что они делают в Лиге B?"

Перед началом матча рекордсмен по голам за сборную Англии получил золотую повязку от Фрэнка Лэмпарда и Эшли Коула, обоих членов эксклюзивного клуба "сотенников" Англии. Его две дочери получили разрешение выйти на поле, надев английские футболки с номером "100" и надписью "Папа".

Уход Гарета Саутгейта с поста тренера после поражения Англии в финале Евро против Испании, похоже, больше не волнует Кейна. Он похвалил и.о. главного тренера Карсли за то, что тот "прекрасно справляется", и сказал, что игроки чувствуют "большую свободу" на поле.

Обладатель второго места в Европе набрал шесть очков в двух матчах сезона Лиги наций, наравне с Грецией, победившей со счетом 2:0 над Ирландией. "Честно говоря, я все еще удивлен тем, что Англия находится в Лиге B", - признался капитан Финляндии Храдецки.

В победе над Финляндией в матче Лиги наций звезда ФК "Бавария" Гарри Кейн забил оба гола в золотых бутсах. После своей впечатляющей игры Кейн выразил желание продолжать забивать голы и доказывать свою правоту критикам.

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