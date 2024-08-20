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Критика в связи с помощью экологической организации по финансированию развития СПГ-терминала

значительные суммы euros выделены на строительство терминала СПГ в Brunsbüttel. Germánica Ayuda Ambiental, источник критики, оспаривает это субсидирование. Они выступают за альтернативное использование выделенных средств.

 and  Melissa Williams
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Выделено финансирование в размере 40 миллионов евро на запланированный lờiTech": "терминал...
Выделено финансирование в размере 40 миллионов евро на запланированный lờiTech": "терминал сжиженного природного газа в Brunsbüttel.

- Критика в связи с помощью экологической организации по финансированию развития СПГ-терминала

Организация "Зеленый Лев Мира" (ОЗМ) подала жалобу в Исполнительный совет ЕС на планируемое государственное финансирование предлагаемого проекта по сжижению природного газа (СПГ) в Brunsbüttel. ОЗМ утверждает, что согласно правовому анализу, европейские регламенты разрешают государственные субсидии только для энергетических инициатив, которые продвигают энергетический переход и достигают климатических целей, чего не происходит в случае с СПГ-проектом.

"Выделение многомиллионной государственной субсидии висит на волоске", - заявил федеральный директор ОЗМ Саша Мюллер-Кренер. Нет никаких жизнеспособных планов по переходу на возобновляемые источники энергии, а существующие контракты и операционные документы свидетельствуют о постоянной работе на ископаемом топливе.

Исполнительный совет ЕС предоставил субсидию при условии перевода объекта на эко-газы, как argued ОЗМ. В результате ОЗМ призывает Исполнительный совет ЕС отменить одобрение многомиллионной государственной субсидии на импорт природного газа. Мюллер-Кренер подчеркнул: "Эти деньги должны быть направлены на эффективные меры по защите климата, а не на продление устаревшей модели бизнеса на ископаемом топливе".

ОЗМ рассчитывает на помощь от федерального правительства

Поскольку "Зеленый Лев Мира" не непосредственно затрагивается финансированием СПГ-проекта, она не может подать в суд. Однако официальная процедура подачи жалобы четко показывает, что экологическая организация имеет возражения. По словам ОЗМ, Исполнительный совет ЕС решит, как поступить с этой жалобой.

В большинстве случаев следует ответ, излагающий позицию комиссии, но будет ли принято какое-либо действие - полностью неясно. ОЗМ надеется, что федеральное правительство будет вынуждено объяснить свою позицию.

Федеральное правительство вовлечено миллионами

Исполнительный совет ЕС дал федеральному правительству разрешение поддержать объект в Brunsbüttel государственной помощью в размере 40 миллионов евро в июле 2023 года. При определенных обстоятельствах эта сумма может возрасти до 125 миллионов евро, как указано в решении брюссельского органа. "Утвержденная помощь не соответствует инвестиционным затратам, а связана с расчетами прибыли и была установлена Европейской комиссией в этом размере", - объяснил Федеральный министерство экономики.

Однако федеральное правительство вовлечено гораздо большими деньгами. В бюджете 2022 года было выделено около 740 миллионов евро, как показано в письме Федерального министерства финансов в апреле 2022 года в Бюджетный комитет Бундестага. Федеральное правительство участвует в компании German LNG, которая управляет объектом в Brunsbüttel, в размере 50 процентов через промежуточный банк KfW.

Иск от конкурента

Конкурент Hanseatic Energy Hub (HEH), который управляет первым немецким наземным СПГ-объектом в Stade, Нижняя Саксония, уже подал иск в суд ЕС в Люксембурге. HEH видит в государственной помощи своему конкуренту в Brunsbüttel несправедливое преимущество.

Между прочим, HEH утверждает, что проект мог бы быть реализован без государственной помощи. Типичный рыночный участник просто взимает более высокие цены со своих клиентов и обходится без государственной помощи, по словам юридической команды HEH. Субсидия также стимулирует операторов работать менее эффективно.

Ответственным за проект в Stade является консорциум Hanseatic Energy Hub (HEH), штаб-квартира которого находится в Гамбурге. HEH включает гамбургскую логистическую компанию Buss Group, швейцарскую частную компанию Partners Group, испанского оператора газопроводов Enagás и американскую химическую компанию Dow. Строительство терминала в Stade официально началось в конце июня. Терминал планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году.

Организация "Зеленый Лев Мира" утверждает, что европейские регламенты поддерживают только энергетические инициативы, которые продвигают энергетический переход и климатические цели, чего не происходит в случае с СПГ-проектом. ОЗМ призывает Исполнительный совет ЕС отменить предложенную государственную субсидию на импорт природного газа, предлагая использовать эти средства для эффективных мер по защите климата.

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