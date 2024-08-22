- Критика реформы продвижения игры: федеральные штаты высказывают озабоченность

Министерство экономики предложило изменить финансирование разработки компьютерных игр, что вызвало сопротивление со стороны федеральных земель. Госсекретарь Михаэль Келльнер (Зелёные) из Федерального министерства экономики представил стратегию финансирования на выставке Gamescom в Кёльне, предложив прекратить поддержку небольших проектов и передать эту ответственность землям. Кроме того, компания, занимающаяся разработкой игр, больше не будет получать поддержку и от федерального правительства, и от федеральной земли, чтобы предотвратить дублирование финансирования.

Министр культуры Северного Рейна-Вестфалии Натаниэль Лимински (ХДС) выразил серьезные опасения в связи с возможным сокращением государственной поддержки бизнеса в дальнейшем. Сенатор по экономике Берлина Франциска Гиффе (СДПГ) возразила, заявив: "Мы не должны ограничивать возможности сотрудничества между федеральным правительством и землями". Аналогично, министр цифровых технологий Фабиан Меринг (Свободные избиратели) присоединился к критике.

Однако федеральный политик Келльнер защитил это решение, сославшись на критику предыдущего двойного финансирования со стороны федерального аудитора. "Это абсурдно сложная бюрократическая задача", - сказал он.

По плану Федерального министерства экономики, разработку игр можно финансировать только один раз - либо через федеральное правительство, когда проект превышает объем в 300 000 евро, либо через федеральные земли. "Это разделение ответственности между федеральным правительством и землями, которое, как я надеюсь, укрепит игровую индустрию в целом", - сказал Келльнер.

Он призвал земли выделять больше средств. "Как федеральное правительство, мы не можем претендовать на все - мы также нуждаемся в землях, если хотим остаться значимым игроком в игровой индустрии", - сказал Келльнер. Однако представители федеральных земель более осторожно относятся к этой просьбе.

Келльнер: В конечном итоге мы получим больше налоговых доходов

Предложенные налоговые льготы для компаний, занимающихся играми, в основном поддерживаются федеральными землями, чье согласие необходимо для реформы. Однако они требуют "справедливого предложения" от федерального правительства, как предложил представитель Северного Рейна-Вестфалии Лимински. "Система налогового кредита" позволяет компаниям, занимающимся играми, учитывать определенные расходы при уплате налогов, что изначально снижает налоговые доходы земель.

"Мы не можем сказать, что мы [как федеральное правительство] компенсируем налоговые потери федеральных земель - это пятьдесят на пятьдесят", - признал Келльнер, отметив, что благодаря налоговым льготам больше компаний могут переехать или расшириться, что приведет к лучшим результатам. "Я убежден, что с этой моделью Германия получит пользу, и в конечном итоге мы получим больше налоговых доходов".

Ассоциация индустрии игр приветствует налоговые планы федерального министерства, но критикует руководящие принципы финансирования и все еще ждет одобрения Еврокомиссии.

"Новые руководящие принципы финансирования представляют риск ухудшения условий для компаний, занимающихся играми, в Германии", - сказал CEO Феликс Фальк. "С таким подходом мы не сможем конкурировать на международном уровне". По данным ассоциации, разработка игр в Германии стоит примерно на треть дороже, чем в других странах, таких как Франция и Канада.

Федеральное правительство поддерживает немецкую игровую индустрию 50 миллионами евро в этом году и планирует сохранить этот уровень финансирования в следующем году. "Это впечатляющее достижение, что мы можем сохранить финансирование на этом уровне, несмотря на бюджетные ограничения", - сказал федеральный политик Келльнер. В целом, земли вносят меньший вклад. Например, Северный Рейн-Вестфалия ежегодно вносит около 5 миллионов евро, а Баден-Вюртемберг - 1,2 миллиона евро.

Игровая индустрия - это миллиардный бизнес, и немецкие граждане потратили почти десять миллиардов евро на компьютерные и видеоигры, а также связанное с ними программное обеспечение и онлайн-услуги в прошлом году. Однако большая часть этих расходов пошла на иностранные продукты. Доля игр, разработанных в Германии, оценивается всего в пять процентов. Цель государственного финансирования - со временем увеличить эту долю.

После выражения опасений по поводу возможного сокращения государственной поддержки бизнеса министр культуры Северного Рейна-Вестфалии Натаниэль Лимински подчеркнул ежегодный вклад своей земли в размере примерно 5 миллионов евро в разработку игр. Несмотря на поддержку федерального правительства в размере 50 миллионов евро в этом году и планы сохранить этот уровень финансирования в следующем году, доля игр, разработанных в Германии, остается низкой - всего пять процентов, что указывает на необходимость большего сотрудничества между федеральным правительством и федеральными землями, такими как Северный Рейн-Вестфалия.

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