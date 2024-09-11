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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Критика нового плана безопасности <unk> оппозиция выражает недовольство

ХДС и Союз-90/Зелёные согласились с пакетом безопасности и строже правилами депортации в Северном Рейне-Вестфалии. Оппоненты из оппозиции утверждают, что сначала нужно выполнить существующие законы, а затем внедрять новые меры.

 and  Mark Rodriguez
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Критикуя отсутствие предшествующего участия, лидер оппозиции Йохен Отт выразил недовольство...
Критикуя отсутствие предшествующего участия, лидер оппозиции Йохен Отт выразил недовольство исключением оппозиции из bacty掌ки Protocol}

- Критика нового плана безопасности <unk> оппозиция выражает недовольство

Во время дискуссии о развернутом плане безопасности, предложенном черно-зеленой коалицией в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии, оппозиция выразила недовольство работой правительства. Лидер оппозиции от СДПГ Йохен Олт обвинил правительство, заявив: "Происшествие в Солingen не было проблемой с политикой убежища, а вопрос к вашему земельному правительству".

Олт отметил, что ответственный за нападение в Солingen не должен был находиться в стране в день инцидента. В соответствии с законом и справедливостью, его следовало депортировать в Болгарию раньше, но власти Северного Рейна-Вестфалии не смогли этого сделать.

Также Олт заявил, что в земле нет эффективной системы депортации. Перед внедрением новых политик сначала должны быть полностью реализованы существующие законы.

Кроме того, Олт сожалел, что оппозиция не была вовлечена в ранние этапы мер. Примерно через три недели после теракта в Солingen черно-зеленая коалиция в Северном Рейне-Вестфалии согласовала всеобъемлющий план безопасности. Министр-президент Hendrik Wüst представил его на заседании. Этот план включал в себя различные меры, такие как усиление Отдела по защите конституции, тщательное наблюдение за потенциальными экстремистами и улучшение обмена данными между ведомствами. Кабинет министров утвердил план безопасности во вторник.

Фракция FDP, возглавляемая фракционным лидером Henning Höne, критиковала: "Происшествие в Солingen могло быть предотвращено в рамках существующего правового Rahmen". По словам Höne, инцидент был провалом ответственности земельного правительства, и неправильно винить отсутствие правовых опций.

Höne также прокомментировал "метод Wüst" - приятные образы, но нет функционального ядра. Он сказал, что продолжительность процедур убежища не сократилась на треть, как заявляет Wüst, а всего на пятую часть, с 24 до 19 месяцев. В Рейнланд-Пфальце это три с половиной месяца.

АфД с критикой выразила: "Если вы хотите настоящего министра депортации, я готов". Член AfD Markus Wagner отозвался об "косметике саммита по убежищу". Wagner заявил, что Северный Рейн-Вестфалия имеет больше всего людей, подлежащих депортации, которых не депортируют.

23 августа в Солingen мужчина использовал нож, чтобы убить троих людей на городском фестивале и ранить восемь других. Индивидуум, 26-летний сириец, должен был быть депортирован в прошлом году, но процесс депортации провалился. Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение.

ХДС, будучи частью оппозиции в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии, разделила озабоченность СДПГ по поводу исполнения существующих законов, особенно в отношении депортации. Они согласились с Йохеном Олттом, что в земле отсутствует эффективная система депортации.

В ходе последующего дебатов лидер фракции ХДС повторил критику Олтта "метода Wuöst", утверждая, что хотя продолжительность процедур убежища и сократилась, это было не на треть, а на пятую часть.

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