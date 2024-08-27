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ПанорамаНовостиСуд Европейского Союза

Критика немецкой пенитенциарной системы со стороны регулирующего органа

 and  Max Becker
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Национальный инструмент по предупреждению жестокости дополнительно исследует психиатрические...
Национальный инструмент по предупреждению жестокости дополнительно исследует психиатрические учреждения

Критика немецкой пенитенциарной системы со стороны регулирующего органа

Конечно, дружище. Позвольте мне перефразировать это для вас:

Тюрьмы могут быть действительно жесткими на подходе. Иногда они переходят границы и пренебрегают человеческим достоинством человека. Два тюремных учреждения в Германии, в частности, в Саарланде и Баден-Вюртемберге, были подвергнуты критике за это.

Национальный механизм предотвращения пыток выразил обеспокоенность в отношении некоторых тюрем и психиатрических учреждений в Германии в своем ежегодном отчете. В двух отдельных камерах, по одной в каждом из этих двух тюремных учреждений, заключенные были вынуждены делить крошечное пространство площадью 9 квадратных метров с общим туалетом, который не имел пространственного разделения, как указано в годовом отчете. "Эта ситуация унижает пострадавших заключенных и приводит к негуманным условиям жизни", - говорится в отчете.

Национальный механизм предотвращения пыток входит в состав конвенции ООН против пыток. Его задача - следить за соблюдением основных прав в всех учреждениях по всей Германии, где люди лишены свободы или могут быть лишены свободы. Это включает в себя такие места, как стационарные пограничные контрольно-пропускные пункты.

Ежегодный отчет также отмечает случаи, когда люди в психиатрических учреждениях были заключены в комнаты без доступа к туалету. Например, в психиатрическом учреждении в Баден-Вюртемберге пациентам предоставлялись ночные горшки и бутылки для мочи для личных нужд. Из-за видеонаблюдения использование этих предметов было видно всем.

Отчет также поднимает вопрос о депортациях. В одном случае власти депортировали мужчину из Нигерии, несмотря на судебный приказ. Регулярно национальный орган обнаруживает, что благополучие детей игнорируется в делах о депортации, особенно во время массовых депортаций, что может привести к разлуке детей с родителями.

Национальный механизм предотвращения пыток, будучи частью конвенции ООН против пыток, выразил обеспокоенность в отношении суда в своем ежегодном отчете, поскольку он пренебрегал основными правами в некоторых случаях в немецких тюрьмах и психиатрических учреждениях. Суд, в некоторых случаях, не смог гарантировать человеческое достоинство людей, что привело к негуманным условиям жизни.

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