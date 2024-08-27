Критика немецкой пенитенциарной системы со стороны регулирующего органа

Конечно, дружище. Позвольте мне перефразировать это для вас:

Тюрьмы могут быть действительно жесткими на подходе. Иногда они переходят границы и пренебрегают человеческим достоинством человека. Два тюремных учреждения в Германии, в частности, в Саарланде и Баден-Вюртемберге, были подвергнуты критике за это.

Национальный механизм предотвращения пыток выразил обеспокоенность в отношении некоторых тюрем и психиатрических учреждений в Германии в своем ежегодном отчете. В двух отдельных камерах, по одной в каждом из этих двух тюремных учреждений, заключенные были вынуждены делить крошечное пространство площадью 9 квадратных метров с общим туалетом, который не имел пространственного разделения, как указано в годовом отчете. "Эта ситуация унижает пострадавших заключенных и приводит к негуманным условиям жизни", - говорится в отчете.

Национальный механизм предотвращения пыток входит в состав конвенции ООН против пыток. Его задача - следить за соблюдением основных прав в всех учреждениях по всей Германии, где люди лишены свободы или могут быть лишены свободы. Это включает в себя такие места, как стационарные пограничные контрольно-пропускные пункты.

Ежегодный отчет также отмечает случаи, когда люди в психиатрических учреждениях были заключены в комнаты без доступа к туалету. Например, в психиатрическом учреждении в Баден-Вюртемберге пациентам предоставлялись ночные горшки и бутылки для мочи для личных нужд. Из-за видеонаблюдения использование этих предметов было видно всем.

Отчет также поднимает вопрос о депортациях. В одном случае власти депортировали мужчину из Нигерии, несмотря на судебный приказ. Регулярно национальный орган обнаруживает, что благополучие детей игнорируется в делах о депортации, особенно во время массовых депортаций, что может привести к разлуке детей с родителями.

Национальный механизм предотвращения пыток, будучи частью конвенции ООН против пыток, выразил обеспокоенность в отношении суда в своем ежегодном отчете, поскольку он пренебрегал основными правами в некоторых случаях в немецких тюрьмах и психиатрических учреждениях. Суд, в некоторых случаях, не смог гарантировать человеческое достоинство людей, что привело к негуманным условиям жизни.

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