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Критические замечания комиссии по борьбе с пытками в отношении уголовных учреждений Германии

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Иногда видео камерой фиксируется пользование туалетом.
Иногда видео камерой фиксируется пользование туалетом.

Критические замечания комиссии по борьбе с пытками в отношении уголовных учреждений Германии

Согласно обзору, проведенному Анти-пыточным надзорным органом в Германии, несколько тюрем и психиатрических учреждений нарушают основные права человека. В отчете отмечается, что условия проживания в этих учреждениях жестоки. В частности, в тюрьмах Саарланда и Баден-Вюртемберга двое заключенных были вынуждены ютиться в девятиметровой камере, разделяя не только пространство, но и единственный туалет. Отчет подчеркивает, что ситуация в Баден-Вюртемберге еще хуже, так как туалет не отделен. Такое тесное сосуществование, по словам отчета, приводит к унизительным условиям проживания для заключенных.

Комитет, работающий в рамках Конвенции ООН против пыток, должен гарантировать защиту прав человека во всех немецких учреждениях, где люди лишены свободы или рискуют ее лишиться, например, на стационарных пограничных контролях.

Ежегодный отчет также сообщает о случаях жестокого обращения в некоторых психиатрических учреждениях. Пациенты в психиатрической больнице Баден-Вюртемберга были вынуждены использовать ночные горшки и мочеприемники для своих нужд, при этом каждый раз это фиксировалось на мониторах видеонаблюдения.

Отчет также затрагивает вопрос депортаций. В одном случае власти депортировали нигерийца, несмотря на решение суда. Отчет показывает, что благополучие детей часто упускается из виду во время депортаций, например, когда они отделяются от родителей во время массовых депортаций.

Этот текст - перефразированная версия оригинального текста, сохраняющая ту же длину и структуру.

Отчет упоминает случаи нарушения прав человека в Саарланде, отмечая, что заключенные в тюрьмах Саарланда испытывают тесные условия проживания. Комитет, надзирающий за Конвенцией ООН против пыток, сосредоточен на улучшении защиты прав человека во всех немецких учреждениях, в том числе в Саарланде.

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