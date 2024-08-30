- Кристина Апплегейт признает отцовскую роль Эда О'Нила на съемочной площадке: "Он воспитывал меня"

Актриса Кристина Эпплгейт (52) считает, что её телевизионный отец из "Семейки Аддамс" Эд О'Нилл (78) оказал на неё значительное влияние. Об этом она рассказала в своем подкасте "Неквалифицированный", где была гостем Эд О'Нилл. "Я не знаю, как описать этого человека словами", - сказала Эпплгейт. "Он фактически меня вырастил. Если вам что-то не нравится во мне, вините его. Если вам что-то нравится, это тоже его заслуга".

Эпплгейт и О'Нилл продолжают свои разговоры на расстоянии

Эпплгейт сыграла Келли Бунди, дочь персонажа О'Нилла Ал Бунди, в любимом ситкоме "Семейка Аддамс" в течение 11 сезонов (1987-1997). Эпплгейт хвалит своего телепапу: "Я провела значительную часть своей жизни с этим человеком, и он великолепный актер. Он замечательный человек".

Во время беседы с О'Ниллом, обладательница премии "Эмми" вспоминала время, когда он был рядом с ней, когда у её матери диагностировали рак. Их связь по-прежнему крепка, и они продолжают разговаривать по телефону по часу.

Эпплгейт часто задумывается о влиянии своего телепапы, заявляя: "Даже за пределами экрана влияние Эда заметно в моем актерском мастерстве и личности".

Несмотря на расстояние, Эпплгейт и О'Нилл все еще находят время, чтобы расслабиться, наблюдая за своими любимыми эпизодами по телевизору.

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