Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Криштиану Роналду выступает за то, чтобы "Манчестер Юнайтед" предпринял всеобъемлющий ремонт, чтобы возродить предыдущие триумфы клуба.

 and  James Williams
Время чтения 3 минут
В 2022 году Роналду покинул Манчестер Юнайтед.
В 2022 году Роналду покинул Манчестер Юнайтед.

Криштиану Роналду выступает за то, чтобы "Манчестер Юнайтед" предпринял всеобъемлющий ремонт, чтобы возродить предыдущие триумфы клуба.

Португальский нападающий, который провел два срока в "Манчестер Юнайтед" и расстался с клубом два года назад, считает, что команде необходимо "перестроить все", чтобы вернуть былую славу.

На подкасте "Rio Ferdinand Presents" Роналду выразил свои опасения по поводу менталитета тренеров и менеджера Эрика тен Хага, утверждая, что они мешают нынешней команде.

"Тренеры говорят, что не могут бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов", - заявил он. "Для тренера "Манчестер Юнайтед" неприемлемо говорить, что они не будут бороться за победу в чемпионате или Лиге чемпионов. Вы должны мысленно заявить, может быть, у вас нет способностей... но вы должны попробовать, вы должны пытаться".

"Манчестер Юнайтед" выиграл свой последний чемпионат Англии под руководством сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, но с тех пор команда не показывала хороших результатов под руководством разных менеджеров.

Под руководством тен Хага "Манчестер Юнайтед" закончил прошлый сезон на восьмом месте, их худший результат в истории чемпионата Англии, но все же смог победить "Манчестер Сити" и выиграть Кубок Англии в мае.

Новый сезон начался неудачно, с победы 1:0 над "Фулхэмом", за которой последовали поражения от "Брайтона" и "Ливерпуля".

"Этому клубу нужно время, чтобы перестроиться", - сказал Роналду. "Он все еще один из лучших клубов в мире, но ему нужно меняться. Они это понимают, это единственный путь".

"Я верю, что будущее будет светлым, но они не могут полагаться только на талант. Это больше, чем это. Это весь клуб, не только игроки, все как единое целое".

"Нужно перестраивать клуб с нуля; если не сделать этого, они не смогут конкурировать, это будет невозможно", - предостерегающе заявил он. "Они могут выиграть Кубок лиги... но Лига чемпионов или Лига Европы или чемпионат Англии будет сложным, на мой взгляд. Я надеюсь, что ошибаюсь, но это будет сложно".

Роналду ушел из "Манчестер Юнайтед" в 2022 году скандальным образом, дав взрывоопачное интервью Пирсу Моргану для TalkTV, в котором рассказал, как почувствовал себя преданным клубом. Он также выразил неуважение к тен Хагу.

Футболисты Юнайтед наблюдают, как Ливерпуль добиваетсягии победы со счетом 3:0

Он в основном использовался как запасной игрок, и отказался выходить на поле против "Тоттенхэма" в последние недели с "Красными дьяволами", предпочтя уйти с стадиона рано вместо этого.

Теперь играя за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, Роналду признает свою любовь к "Манчестер Юнайтед" и желает клубу успехов.

Он сказал Фердинанду, что включение бывшего нападающего Рууда ван Нистелроя в тренерский штаб "окажет значительную помощь". Ван Нистелрой провел пять лет в "Манчестер Юнайтед", забив 150 голов в 219 матчах.

"Невозможно перестроить клуб без экспертизы", - сказал Роналду. "Не тех, кто работает в офисах, утверждая, что много знают о футболе, потому что они смотрят его по телевизору каждый день. Это не работает так".

"Те, кто действительно понимают футбол, - это те, кто был там, в раздевалке, кто были игроками", - заключил он.

Роналду забил свой 900-й гол в карьере против Хорватии, играя за Португалию, а затем добавил еще один гол против Шотландии несколько дней спустя.

Он забил 145 голов во время своего пребывания в "Манчестер Юнайтед", превратившись из талантливого вингера в результативного форварда во время своего первого срока в клубе, прежде чем перейти в "Реал Мадрид" в рекордной сделке по переходу.

"Роналду считает, что нынешние тренеры "Манчестер Юнайтед" мешают команде выиграть чемпионат и Лигу чемпионов, заявляя, что неприемлемо для тренера сдаваться без борьбы".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Привлекалось ли внимание судьи к одежде Юрия Кнора в данном контексте?
Спорт

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами. Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.
Спорт

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях. В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес,...
Спорт

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно