Криштиану Роналду выступает за то, чтобы "Манчестер Юнайтед" предпринял всеобъемлющий ремонт, чтобы возродить предыдущие триумфы клуба.

Португальский нападающий, который провел два срока в "Манчестер Юнайтед" и расстался с клубом два года назад, считает, что команде необходимо "перестроить все", чтобы вернуть былую славу.

На подкасте "Rio Ferdinand Presents" Роналду выразил свои опасения по поводу менталитета тренеров и менеджера Эрика тен Хага, утверждая, что они мешают нынешней команде.

"Тренеры говорят, что не могут бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов", - заявил он. "Для тренера "Манчестер Юнайтед" неприемлемо говорить, что они не будут бороться за победу в чемпионате или Лиге чемпионов. Вы должны мысленно заявить, может быть, у вас нет способностей... но вы должны попробовать, вы должны пытаться".

"Манчестер Юнайтед" выиграл свой последний чемпионат Англии под руководством сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, но с тех пор команда не показывала хороших результатов под руководством разных менеджеров.

Под руководством тен Хага "Манчестер Юнайтед" закончил прошлый сезон на восьмом месте, их худший результат в истории чемпионата Англии, но все же смог победить "Манчестер Сити" и выиграть Кубок Англии в мае.

Новый сезон начался неудачно, с победы 1:0 над "Фулхэмом", за которой последовали поражения от "Брайтона" и "Ливерпуля".

"Этому клубу нужно время, чтобы перестроиться", - сказал Роналду. "Он все еще один из лучших клубов в мире, но ему нужно меняться. Они это понимают, это единственный путь".

"Я верю, что будущее будет светлым, но они не могут полагаться только на талант. Это больше, чем это. Это весь клуб, не только игроки, все как единое целое".

"Нужно перестраивать клуб с нуля; если не сделать этого, они не смогут конкурировать, это будет невозможно", - предостерегающе заявил он. "Они могут выиграть Кубок лиги... но Лига чемпионов или Лига Европы или чемпионат Англии будет сложным, на мой взгляд. Я надеюсь, что ошибаюсь, но это будет сложно".

Роналду ушел из "Манчестер Юнайтед" в 2022 году скандальным образом, дав взрывоопачное интервью Пирсу Моргану для TalkTV, в котором рассказал, как почувствовал себя преданным клубом. Он также выразил неуважение к тен Хагу.

Он в основном использовался как запасной игрок, и отказался выходить на поле против "Тоттенхэма" в последние недели с "Красными дьяволами", предпочтя уйти с стадиона рано вместо этого.

Теперь играя за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, Роналду признает свою любовь к "Манчестер Юнайтед" и желает клубу успехов.

Он сказал Фердинанду, что включение бывшего нападающего Рууда ван Нистелроя в тренерский штаб "окажет значительную помощь". Ван Нистелрой провел пять лет в "Манчестер Юнайтед", забив 150 голов в 219 матчах.

"Невозможно перестроить клуб без экспертизы", - сказал Роналду. "Не тех, кто работает в офисах, утверждая, что много знают о футболе, потому что они смотрят его по телевизору каждый день. Это не работает так".

"Те, кто действительно понимают футбол, - это те, кто был там, в раздевалке, кто были игроками", - заключил он.

Роналду забил свой 900-й гол в карьере против Хорватии, играя за Португалию, а затем добавил еще один гол против Шотландии несколько дней спустя.

Он забил 145 голов во время своего пребывания в "Манчестер Юнайтед", превратившись из талантливого вингера в результативного форварда во время своего первого срока в клубе, прежде чем перейти в "Реал Мадрид" в рекордной сделке по переходу.

"Роналду считает, что нынешние тренеры "Манчестер Юнайтед" мешают команде выиграть чемпионат и Лигу чемпионов, заявляя, что неприемлемо для тренера сдаваться без борьбы".

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