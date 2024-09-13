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Криштиану Роналду превышает миллиардный порог с точки зрения доходов и рекламы.

 and  Vladimir Milov
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Криштиану Роналду превышает миллиардный порог с точки зрения доходов и рекламы.

Ясный и универсальный на различных платформах, Криштиану Роналду в настоящее время наслаждается достижением более миллиарда подписчиков. "От улочек Мадейры до самых больших арен мира", - написал он. И заверил: "Лучшее еще впереди".

Футбольный гений, 39-летний Роналду, якобы набрал впечатляющую совокупную аудиторию в один миллиард на различных гигантах социальных сетей. Поделившись своей победой в Instagram, Facebook, X и Kuaishou, он торжественно провозгласил: "Мы создали нишу в истории".

Анимация отсчета до миллиарда уже была доступна на YouTube. К раннему утру пятницы она приблизилась к отметке в 1 миллиард 167 тысяч 200 подписчиков. Территория Роналду в Instagram может похвастаться впечатляющей аудиторией в 638 миллионов фанатов.

"От оживленных переулков Мадейры до самых больших сцен мира, я всегда играл ради моих близких и ради вас. Теперь мы стоим вместе на миллиарде", - добавил Роналду. "С самого начала вы были моим верным спутником, наблюдая за каждым взлетом и падением. Это предприятие наше общее, и вместе мы доказали, что нет предела тому, что мы можем создать вместе".

Недавно Роналду забил свой 900-й гол и мечтает о 1000-м. Он может похвастаться 212 выходами за сборную Португалии, стремясь к 250. В своем праздновании достижения миллиарда подписчиков звездный футболист, базирующийся в Саудовском клубе "Аль-Наср", пообещал своим зрителям по всему миру: "Вершина еще не покорена, и мы будем сражаться, побеждать и оставлять свой след в истории вместе".

Популярность Роналду выходит за рамки традиционных платформ, так как он также может похвастаться значительной аудиторией на различных социальных сетях. Его триумф в Instagram, Facebook, X и Kuaishou привел его к заявлению: "Мы расширили наше влияние в социальных сетях, создавая место в цифровой истории".

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