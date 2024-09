Криштиану Роналду преследует следующий рекорд достижений

Его спорное участие в Саудовской Аравии недостаточно или он уже планирует уход? Легенда футбола Криштиану Роналду отправляется в новое путешествие - как создатель контента на YouTube. Он ставит перед собой значительную цель.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду побил очередной рекорд, на этот раз за пределами поля. Его канал "UR Cristiano" собрал около 57 миллионов подписчиков в начале и сейчас насчитывает около 63 миллионов. Такое беспрецедентное увеличение числа подписчиков на YouTube, по словам эксперта по социальным сетям Робина Блазе, не имело прецедентов.

Роналду, пятикратный обладатель награды "Футболист года ФИФА", установил "Рекорд Гиннесса" с почти 20 миллионами подписчиков в первый день. Несмотря на это достижение, он все еще уступает влиятельному блогеру "MrBeast", у которого около 315 миллионов подписчиков на YouTube.

Блазе, сам влиятельный блогер, ведет подкаст "Rob Bubble", где обсуждает различные интернет-тренды. Он объясняет успех Роналду его всемирной известностью и значительной аудиторией на других платформах, особенно в Instagram. Качество контента видео также играет важную роль в этом росте, добавляет Блазе.

Роналду публикует различный контент на YouTube, от коротких видео в портретном формате до премьер YouTube. Это объявленные релизы новых видео, которые зрители могут смотреть вместе сразу после их появления. Частота этих видео, более 30 за две недели, довольно необычна. Контент варьируется от футбола до личной жизни, в том числе его отношений с женой.

Что движет фанатами Роналду?

Фанаты сыграли решающую роль в быстром росте канала Роналду на YouTube. По словам Жюдит фон дер Хайде, профессора, изучающей культуру футбольных фанатов, эмоции, которые вызывает канал Роналду, подобны тем, которые испытывают во время футбольных матчей. Название канала "UR Cristiano" имеет личный оттенок, подчеркивая чувство единства и близости.

Эмоциональный контент видео также находит отклик у зрителей, по словам фон дер Хайде. Она приводит в пример видео, в котором Роналду discusses his emotions during the recent European Championship. Фанаты ищут подлинности и чувства связи со своими кумирами, объясняет фон дер Хайде.

На матчи приходят не только классические футбольные фанаты, но и те, кто интересуется Роналду и его личной жизнью. Он назвал несколько причин, по которым его фанаты любят его, в том числе его футбольные достижения, престижные трофеи, семью и образ жизни.

Амбициозная цель

Несмотря на критику во время чемпионата Европы, Роналду остается решительным и ставит перед собой цель побить рекорд YouTube "MrBeast". Блазе считает, что это может быть умный ход, так как это позволяет Роналду установить себя как влиятельного человека, пока он все еще активен.

Успех на YouTube не зависит только от известности, подчеркивает Блазе. Чтобы добиться долгосрочного успеха, Роналду должен убедиться, что зрители нажимают на его видео и смотрят их до конца.

Недавно Роналду превзошел один миллиард подписчиков на различных платформах социальных сетей. Он отметил эту веху в Instagram, Twitter, Facebook и Kuaishou, китайском конкуренте TikTok. Он надеется превзойти "MrBeast" в течение следующих двух лет, согласно "Giga". Реальные счетчики сравнивают число подписчиков обоих каналов YouTube.

В своем посте, отмечающем один миллиард подписчиков, Роналду заверил своих глобальных фанатов: "Лучшее еще впереди, и вместе мы будем бороться, побеждать и делать историю".

В заключение, переход Криштиану Роналду на YouTube стал значительным успехом, благодаря его всемирной известности, большой аудитории в социальных сетях и качественному эмоциональному контенту. Несмотря на критику, он остается амбициозным и решительным в стремлении обойти YouTube-звезд, подобных "MrBeast".

