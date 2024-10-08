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Крики Карвахаля вызывают потрясения в "Реале Мадриде".

 and  Yaroslav Smith
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Поддержка серьезно раненого Дани Карвахаля - это истинные небесные фигуры.
Поддержка серьезно раненого Дани Карвахаля - это истинные небесные фигуры.

Крики Карвахаля вызывают потрясения в "Реале Мадриде".

Реал Мадрид потерпел неудачу в своей впечатляющей победе со счетом 2:0 над «Вильярреалом». Звездный защитник Дани Карвахаль получил серьезную травму колена, разорвав связки. Испанский футболист-ветеран выбыл на несколько месяцев, как подтвердил официальный пост в Instagram клуба.

Карвахаль, выразивший свое разочарование в социальной сети, написал: «Подтверждена травма ACL, требуется операция, и несколько месяцев вне игры. Не терпится начать реабилитацию и вернуться сильнее, чем когда-либо». Его расстройство было очевидно в момент его замены, когда он громко выражал боль перед тем, как его вынесли с поля на носилках.

Тренер Карло Анчелотти изначально выразил обеспокоенность, опасаясь серьезной травмы. «Наши игроки расстроены и обеспокоены, учитывая, что такие травмы часто происходят из-за напряженного графика, и, к сожалению, это произошло с игроком, который очень важен для нас», - сказал итальянский менеджер.

Во время матча универсальный защитник Карвахаль, который был опорой обороны «Реала», получил травму в дополнительное время, пытаясь выбить мяч под давлением соперника Йерими Пино. Инцидент был несчастным случаем, и Феде Вальверде, забивший первый гол против своего бывшего товарища по команде Тони Крооса, заметил: «В конце концов, здоровье Дани для нас на первом месте. Результат вторичен».

После предстоящей паузы на матчи сборных «Реал Мадрид» предстоят важные матчи. Сначала они отправятся в Виго (19 октября), затем у них будет реванш в Лиге чемпионов против «Боруссии Дортмунд» (22 октября), и наконец, ожидаемый матч Примеры против соперников из «Барселоны» (26 октября).

Учитывая травму Карвахаля, оборона «Реала Мадрид» может столкнуться с трудностями в предстоящих матчах испанской лиги. Несмотря на отсутствие Карвахаля, «Реал Мадрид» остается решительным в желании хорошо сыграть в испанской лиге, начиная с предстоящего матча против «Сельты Виго».

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