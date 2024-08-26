- Кремированные останки умершего человека были превращены в украшения.

О.Дж. Симпсон, чьи дети включают Арнелл (55), Джейсон (54), Сидни (38) и Джастин (36), превратили в украшения прах своего отца, как сообщил его давний адвокат Малькольм ЛаВерн на скандальном американском сайте "TMZ".

Согласно источнику, Симпсон скончался в апреле после продолжительной борьбы с раком. Его дети согласились на превращение его праха в разные ювелирные изделия, которые затем были разделены между ними.

В апреле семья Симпсонов объявила в социальной сети X, что их любимый отец, Орenthal Джеймс Симпсон, скончался в возрасте 76 лет от осложнений, связанных с раком. "10 апреля наш дорогой отец, О.Дж. Симпсон, проиграл борьбу с раком. Он был окружен своими детьми и внуками", - гласило заявление.

Знаменитый судебный процесс О.Дж. Симпсона

Ранее О.Дж. Симпсон был широко известной фигурой в Соединенных Штатах и считался одним из лучших футболистов своего времени. Он также снялся в нескольких фильмах из серии "Один из нас - чокнутый", вместе с покойным Лесли Нильсеном (1926-2010).

Однако он приобрел международную известность в основном благодаря знаменательному уголовному процессу, прозванному "Процессом века". Его обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун и ее спутника Рональда Голдмана. Процесс вызвал огромный общественный интерес, и Симпсона оправдали в 1995 году.

Несмотря на это, он был приговорен к выплате в общей сложности 33,5 миллионов долларов в качестве компенсации семьям в последующем гражданском процессе. Симпсон также провел несколько лет в тюрьме. В 2008 году он был приговорен к максимальному сроку в 33 года за вооруженное ограбление, но этот срок был сокращен до девяти лет в 2017 году.

Несмотря на судебные разбирательства, дети О.Дж. Симпсона проявили необычный интерес к его памяти. Кроме превращения праха в украшения, они также рассматривали возможность продажи других вещей, принадлежавших их отцу, чтобы собрать средства.

Эти потенциальные продажи могут включать в себя разные вещи, такие как его знаменательные футболки, костюмы из фильмов или даже рубашки, подписанные Симпсоном во время встреч с фанатами. Тем не менее, на данный момент нет официальных заявлений об этих планах.

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