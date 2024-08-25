- Кречмер выступает за вмешательство Федерации после нападения ножом

Министр-президент Саксонии, немецкий политик Михаэль Креtschmer (ХДС), возлагает ответственность на федеральное правительство после теракта в Солingen. "Несмотря на скорбь, важно признать: это момент прекратить умиротворение и бездействие. Федеральное правительство должно действовать и бороться с ненавистью", - заявил он агентству ДПА в Дрездене. Все 16 министров-президентов единогласно договорились значительно сократить миграцию.

Вместо 320 000 беженцев, принятых в прошлом году, целевой показатель для немецкой политики в отношении беженцев должен быть существенно ниже - около 50 000 человек в ближайшие годы, повторил Креtschмер свои предыдущие требования. "Наш сосед Дания - отличный пример. Германия тоже может этого добиться, если федеральное правительство покажет готовность действовать", - добавил он. Это также включает в себя систематическое депортирование лиц, имеющих неисполненные приказы об expulsion, что часто происходит сейчас. Даже тяжкие преступники депортируются недостаточно.

Креtschмер: Помня о погибших, раненых и их семьях

"Поджог в Солingen в 1990-х годах был эмоциональной раной для недавно объединенной Германии. Слова выжившей Мевлюде Генч, которая, несмотря на невосполнимую потерю членов своей семьи, заявила, 'Но я не ответила ненавистью', были сильными. Тридцать лет спустя в том же городе произошел ужасный акт - он мог произойти где угодно в Германии. Наши мысли с погибшими, ранеными и их семьями", - сказал Креtschмер.

Вечером в пятницу мужчина, как сообщается, случайно напал на прохожих во время празднования 650-летия города Солingen, а затем сбежал в панике и замешательстве, которое последовало. Трое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина трагически погибли. Восьмеро человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. Тераристическая организация ИГ взяла на себя ответственность за этот акт, но на данный момент нет подтверждения от источников безопасности о исламском мотиве. Вечером в субботу 26-летний мужчина из Сирии сдался следственным органам.

В своей критике федерального правительства Креtschmer подчеркнул необходимость действий против ненависти после теракта в Солingen, заявив: "Германия, как и Дания, может сократить число беженцев и гарантировать достаточное депортирование лиц с неисполненными приказами об expulsion, продемонстрировав готовность действовать". Мевлюде Генч, выжившая из поджога в Солingen в 1990-х годах, служит напоминанием в Германии о том, что ненависть не должна отвечать на ненависть, даже в трагических инцидентах, подобных нынешнему теракту в Солingen.

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