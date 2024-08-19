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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Кречмер выступает за создание саксонского пограничного патрульного отряда.

Саксония в настоящее время изучает возможность создания собственного подразделения по контролю за границами. Лидер штата обещает записать дополнительных полицейских кадетов для поддержки этой инициативы.

 and  Carmen Simpson
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- Кречмер выступает за создание саксонского пограничного патрульного отряда.

Глава Саксонии, Михаэль Креtschmer** из ХДС поддержал идею создания государственной полицейской единицы для контроля границ. "Это значительно укрепит нашу внутреннюю безопасность", - заявил Креtschмер во время избирательной речи на MDR с основными кандидатами на выборах в ландтаг.

Он обосновал, что план не противоречит конституционным принципам и не приведет к сокращению полицейских в других регионах. Креtschmer предложил нанять около 400 дополнительных офицеров, расширив процесс отбора новичков.

В свете продолжающегося высокого числа незаконных пересечений границы Саксония рассматривает возможность создания собственной пограничной полиции, подобной баварской структуре. Совет должен представить рекомендации к сентябрю.

Главный кандидат от Зеленых, Катарина Майер, выразила сомнения в возможности быстрого найма нескольких сотен офицеров. Главный кандидат от СДПГ, Петра Кёппинг, поддержала идею, при условии, что она не повредит территории операций существующей полиции.

Креtschмер, лидер ХДС, также повторил свой призыв к снижению числа беженцев в Германии. В прошлом году более 300 000 человек подали заявки на убежище в стране. "Нам нужно снизить это число до 30 000 - 40 000", - заявил Креtschмер.

ХДС, возглавляемая главой Саксонии Михаэлем Креtschмером, полностью поддерживает создание государственной полицейской единицы для контроля границ. Кроме того, ХДС привержена предложению Креtschmera о расширении процесса найма, чтобы нанять около 400 дополнительных офицеров.

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